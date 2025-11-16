دبي تواصل تعزيز مكانتها الإقليمية في التنقل الذكي

أكد تشاو فينغ، المدير العام لأعمال «شانغان» في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن دبي تواصل تعزيز مكانتها الإقليمية الرائدة في مجالي التنقل الذكي والابتكار. وقال، في تصريحات لـ«البيان»، إنه مع تطوير البنية التحتية لدعم متطلبات السيارات الكهربائية وأنظمة النقل الذكية والخدمات المتصلة، فإننا نشهد تغيراً متسارعاً في توقعات الزبائن وتوجههم نحو السيارات فائقة التطور ذات القيمة المضافة.

وحول سوق دبي للسيارات الذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتطويره وتأثيره في القطاع بشكل عام، قال: إن ذلك يمثل نقلة نوعية لقطاع السيارات في الإمارات؛ إذ يسهم في تنظيم السوق على نحو أكثر كفاءة من خلال تحسين المعايير المتعلقة بالمعاملات وحماية المستهلكين وخدمات ما بعد البيع.

كما تساعد هذه المنهجية المدروسة على تعزيز ثقة المستهلكين بالقطاع على المدى الطويل، وترتقي بمعايير علامات السيارات العاملة في الدولة. أما بالنسبة إلى علامتي شانجان وديبال، فإن هذه المبادرة تؤكد صوابية منهجيتنا المتمثلة بالاستثمار في البنية التحتيّة المحلية، وشفافية الخدمات المقدمة، وتسريع دورات تسليم المنتجات والخدمات.

وبما أن دبي تحتضن المركز اللوجستي لعملياتنا الإقليمية، فإن تطوير هذه السوق يساعدنا على توفير السيارات المرخصة وقطع غيارها بشكل أفضل، ما يرتقي بتجربة امتلاك السيارات.

وأشار إلى أن قطاع السيارات في الدولة يواصل أداءه القوي والمرن، ولا سيما في المجالات التي تشهد ارتفاعاً في مستويات الطلب، مثل الجوانب المتعلقة بالسلامة والتصميم والتكنولوجيا الذكية.

وأكد أنه على الرغم من التأثيرات الكبيرة المحتملة للظروف الاقتصادية في أنماط الإنفاق في معظم الأسواق العالمية، تحافظ الإمارات على حضورها كإحدى بيئات العمل الأكثر مرونة على مستوى العالم، بفضل اقتصادها المتنوع، وأطر العمل القوية لسياساتها، واستثماراتها المستدامة في بناها التحتية.

وأشار إلى أن الإمارات تعد واحدة من الأسواق عالية التنافسية، ولا شك في أن دخول علامات تجارية جديدة إليها يعكس مدى جاذبيتها وإمكانيات نموها الواعدة. ولذلك فإننا لا ننظر إلى المنافسة باعتبارها تحدياً بالنسبة لنا، وإنما فرصة مهمة لإظهار تميز علامتي «شانجان» و«ديبال». ويبرهن إدراجنا ضمن قائمة براندز لأفضل 100 علامة تجارية عالمية على مدى تقدمنا ومصداقيتنا على المستوى العالمي، ونحن نعتزم مواصلة البناء على هذه الأسس لتحقيق المزيد من النمو والتوسع في الإمارات.

وحول توقعاته بخصوص السيارات الكهربائية وذاتية القيادة من حيث زيادة الانتشار، قال: إن الإمارات تعد واحدة من أكثر الدول انفتاحاً على مستوى العالم من حيث اعتماد السيارات الكهربائية وأنماط التنقل المستقبلية. فقد أفضت الاستثمارات الحكومية في البنية التحتيّة للشحن الكهربائي ومبادرات الاستدامة إلى تسريع وتيرة نمو الوعي بهذه التقنيات وزيادة الطلب عليها.

وقد أطلقنا العديد من الطرز الكهربائية والهجينة في الأسواق العالمية، ونحن نستعد للكشف عن المزيد من هذه الطرز في الإمارات خلال الأعوام القادمة. ونحن على ثقة بأن الأعوام القادمة ستشهد نمواً كبيراً في مستويات الإقبال على السيارات الكهربائية والسيارات المزودة بتقنيات ذكية في دبي والإمارات عموماً.

وفي ما يخص أزمة أشباه الموصلات وهل انتهت، قال: شهدت أزمة أشباه الموصلات تراجعاً كبيراً بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ولكنها لا تزال خاضعة للإدارة الدقيقة على مستوى القطاع. ونسعى لمعالجة هذا التحدي على مستوى علامتنا التجارية، من خلال تنويع مصادر المكونات، وتعزيز قدراتنا الخاصة بالتجميع المحلي.