«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق «طوارئ العيد» لحماية المستهلك

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، خلال الأيام الماضية، مبادرتها السنوية «طوارئ العيد»، التي تهدف إلى تكثيف الرقابة على الأسواق، والتدخل السريع لمعالجة الشكاوى، وضمان أعلى درجات حماية وصون لحقوق المستهلكين، في ظل الازدحام الكبير الذي تشهده الأسواق خلال هذه الفترة.

وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أن هذه المبادرة تأتي تحسباً لما قد تشهده بعض المنشآت من ممارسات غير منضبطة. وأشار إلى أن الإدارة، ممثلة بقسم الحماية التجارية، تعاملت مع 36 شكوى تلقتها عبر الرقم المخصص على تطبيق «واتساب»، وتنوعت الشكاوى حول مختلف القطاعات مثل مراكز العناية التجميلية الخاصة بالنساء، ومحلات الأزياء والأحذية النسائية، إضافة إلى شكاوى مرتبطة بمحلات الأثاث.

وأوضح أن المبادرة مستمرة حتى ثالث أيام العيد، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.