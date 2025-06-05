اتفاق إماراتي أمريكي على بدء مفاوضات تجارية

قالت أربعة مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة والإمارات اتفقتا على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارية ثنائية من شأنها تقليص الرسوم الجمركية على صناعة الصلب والألمنيوم في الإمارات.

وأضافت المصادر أن مسؤولين إماراتيين ناقشوا إمكانية إبرام اتفاق تجاري مع نظرائهم الأمريكيين خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب التي استمرت يومين إلى أبوظبي الشهر الماضي. ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأمريكي على طلبات للتعليق بعد.

وذكرت المصادر أنه خلال المناقشات في أبوظبي سلط مسؤولون إماراتيون الضوء على اتفاقيات التجارة الشاملة التي وقعتها الإمارات مع دول أخرى على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأكد مسؤولون إماراتيون لنظرائهم الأمريكيين أن الإمارات قادرة على المضي قدماً في محادثات التجارة على وجه السرعة. ويعد الصلب والألمنيوم من الصادرات غير النفطية المهمة في الإمارات.

وفي عام 2024، كانت الإمارات ثاني أكبر مُصدر للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، حيث استحوذت على ثمانية بالمئة من إجمالي الاستهلاك الأمريكي وفقاً لبيانات. ووقعت دولة الإمارات اتفاقيات تجارية ثنائية، تعرف باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع دول عدة منذ 2022، من بينها الهند وتركيا وأستراليا. وجرى التفاوض على الاتفاقية مع الهند في غضون 88 يوماً فقط.

وأفادت المصادر بأن ردود أفعال المسؤولين الأمريكيين كانت إيجابية، على الرغم من أنه لم يتضح بعد موعد بدء المحادثات. وقال مصدران إن واشنطن من المرجح أن تتفاوض على اتفاقية محدودة لن ترقى إلى مستوى اتفاقية تجارة حرة شاملة.