26 % نمو أرباح «الاتحاد للطيران» أول 9 أشهر

أعلنت «الاتحاد للطيران»، أمس، عن تحقيق أرباح بقيمة 1.7 مليار درهم (463 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بزيادة 26% على أساس سنوي، بفضل إيرادات قطاعي المسافرين والشحن.

وارتفعت إيرادات المسافرين 20% خلال الأشهر التسعة إلى 18.2 مليار درهم بفضل زيادة السعة التشغيلية وتوسع شبكة الوجهات، بينما ارتفعت إيرادات الشحن 8%. وارتفع إجمالي الإيرادات 18 % إلى 21.7 مليار درهم.

وبلغ عدد الطائرات في الأسطول التشغيلي للاتحاد للطيران 115 طائرة بنهاية سبتمبر، بزيادة 19 طائرة على أساس سنوي. وذكرت الشركة أن عامل حمولة المسافرين تحسن إلى 88%.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أنطونوالدو نيفيس أن تركيزها سيظل منصباً على الكفاءة والأداء. وقال نيفيس لرويترز في سبتمبر: إن الاتحاد للطيران المملوكة لشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، الذي تبلغ قيمة محفظتها الإجمالية 225 مليار دولار، ليس لديها جدول زمني لطرح أسهمها للاكتتاب العام نظراً لامتلاكها موارد كافية «لتمويل» خطط نموها البالغة 20 مليار دولار خلال العقد المقبل.