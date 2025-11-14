341 مليار درهم تجارة الإمارات وكوريا في 10 سنوات

تخطت التجارة الدولية غير النفطية بين الإمارات وكوريا الجنوبية 341 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية بما يعكس التطورات الملحوظة في العلاقات التجارية بين الجانبين ولا سيما خلال السنوات الأخيرة، وتطورها نحو مستويات أوسع من التعاون البنّاء على المستويات كافة بما يصب في تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة.

وتظهر بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة إلى جانب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نمواً سنوياً تدريجياً في حركة التجارة غير النفطية بين الدولتين على صعيد الفترة فيما كانت قد حققت ارتفاع على أساس سنوي بقرابة 12 % من عام 2023 لتناهز 85 مليار درهم العام 2024.

وطبقاً للمؤشرات الرسمية تتصدر الإمارات قائمة الشركاء التجاريين العرب مع سيول، والتي تأتي بدورها ضمن أكبر 10 أسواق آسيوية تنساب إليها الصادرات الإماراتية، وشهدت صادرات الإمارات إلى كوريا الجنوبية، ارتفاعاً ملحوظاً، بنسبة 10% لتصل إلى 66 مليار درهم فيما زادت الواردات من كوريا بنسبة 14% لتبلغ 18.7 مليار درهم.

الاستثمارات البينية

وعلى على صعيد الاستثمارات البينية فقد تجاوز حجم الإستثمار الكوري في الإمارات 8.1 مليارات درهم مطلع العام الماضي وتتركز هذه الاستثمارات في القطاعات المالية والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا والتشييد والبناء وتجارة

الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والصناعة التحويلية والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والمعلومات والاتصالات، وتصنف كوريا ضمن قائمة أكبر 20 مستثمراً أجنبياً لدولة الإمارات.

ووفق بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة بلغ عدد الشركات الكورية العاملة في الإمارات 1300 شركة حتى منتصف العام وبنسبة زيادة بلغت أكثر من 16% مقارنةً بنهاية أغسطس 2024، حيث تعمل هذه الشركات في أنشطة اقتصادية متنوعة.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن تعزيز حجم استثماراتها والتي قاربت أيضا 8 مليارات درهم في 2023 بضخها حزمة تقدر بأكثر من 110 مليارات درهم على مدار السنوات المقبلة وتتركز أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في كوريا في قطاع النفط والغاز والصناعات التحويلية وعلى رأسها صناعات الألمونيوم وتجارة الجملة والتجزئة وإدارة عمليات الموانئ البحرية والشحن والتخزين وقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى جانب أنشطة البناء والتشييد وغيرها.

المشاريع الاستراتيجية

وارتبطت الإمارات مع كوريا العديد من المشاريع الاستراتيجية خلال السنوات الماضية على رأسها مشروع براكة للطاقة النووية السلمية الذي يقدم نوذجا عالميا للتعاون التنموي بين البلدين حيث يعد أو ول مشروع بناء محطات للطاقة النووية تنفذه كوريا الجنوبية في الخارج بعدما منحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في ديسمبر 2009 ائتلافاً بقيادة شركة كوريا للطاقة الكهربائية «كيبكو» إستثمارات بلغت قيمتها 20 مليار دولار لبناء المشروع فيما أتما الأعمال الإنشائية وبدأ المشروع في عملياته التشغيلية الكاملة منذ عدة سنوات.

أما على السياحة والطيران فيرسي الجانبين نموذجاً متطوراً من التعاون الاستراتيجي في قطاع السياحة والطيران مع زيادة عدد الرحلات والنمو المتواصل في حركة التدفقات السياحية بينهما حيث يبلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 21 رحلة أسبوعياً.

وكان عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات بلغ نحو 57 ألف سائح، خلال العام 2024، بنسبة نمو بلغت قاربت42% مقارنة بعام 2023، بما يعكس الزخم المستمر في العلاقات بين البلدين على صعيد القطاعات الاقتصادية والسياحية، ويعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاقتصاد والأعمال فيما اتم الجانبين العديد من الاتفاقيات مؤخرا بما يزيد حركة التبادل السياحي مع تعزيز بيئة الأعمال المساهمة في ذلك متضمنة تقديم الدعم للشركات الناشئة التي تدخل سوق السياحة في البلدين.