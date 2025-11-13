مشاركة إماراتية في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات في قطر

اختتم مجلس سيدات أعمال الإمارات، أمس، مشاركته في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات، الذي استضافته دولة قطر على مدار يومين، تحت شعار «ريادة الأعمال واستدامة الاستثمار».

وترأس وفد المجلس عائشة محمد سعيد الملا رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، بمشاركة بدرية يوسف الملا وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، بمشاركة نحو 30 سيدة أعمال، وعدد من رئيسات وعضوات ممثلات للمجالس الحكومية والخاصة.

تأتي مشاركة الوفد الإماراتي، في إطار حرص مجلس سيدات أعمال الإمارات على توطيد علاقات التعاون الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات بين رائدات الأعمال في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال التقنية.

وأكدت عائشة محمد الملا رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المنتدى يمثل منصة خليجية مهمة لتوحيد الرؤى نحو مستقبل اقتصادي تقوده المرأة الخليجية. وقالت: «إن بناء اقتصاد خليجي متنوع ومستدام، يتطلب تعاوناً وشراكة حقيقية بين سيدات الأعمال في دول المجلس، وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك في القطاعات الجديدة التي تقوم على الابتكار والمعرفة، بما يعزز حضور المرأة الخليجية في الاقتصاد الحديث».

وأكدت الدكتورة أمل الهدابي النائب الأول للمجلس، نائب رئيس الوفد، لـ (البيان)، أن مشاركة وفد المجلس في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات كانت إيجابية للغاية، حيث تم بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التمويل المستدام والابتكار الريادي، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، وتمكين المرأة من دور ريادي فاعل في مسيرة التنمية. وأشارت إلى أن في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السابع، ينظمه اتحاد الغرف الخليجية، بالتعاون مع غرفة قطر، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت رعاية وحضور الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ويحظى باهتمام كبير من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في منطقة الخليج.

وأوضحت أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على قيادة المشاريع النوعية، مشيرة إلى أن الإمارات نموذج إقليمي في تمكين المرأة اقتصادياً وتشريعياً ومؤسسياً. وأضافت أن وفد مجلس سيدات أعمال الإمارات، ضم نحو 30 سيدة أعمال، وعدداً من رئيسات وعضوات ممثلات للمجالس الحكومية والخاصة، ويجسد هذا التمثيل التنوع القيادي والخبرات الوطنية في القطاعات الحكومية والخاصة، وتأكيد حرص الإمارات على تمكين المرأة في قيادة العمل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز حضورها في مجالات الاستثمار الحديث والمستدام.

واختتم المنتدى، وسط أجواء إيجابية، جسدت روح الشراكة والتكامل بين سيدات الأعمال في دول الخليج، نحو مستقبل اقتصادي قائم على الإبداع والاستدامة، كما تم تدشين منصة (صاحبات الأعمال الخليجيات)، كمبادرة نوعية أطلقها اتحاد الغرف الخليجية.