120 شركة تشارك في ملتقى الأعمال بأبوظبي

شاركت نحو 120 شركة في ملتقى الأعمال الذي نظمته (شبكة الأعمال الدولية) (BNI)، المتخصصة في التواصل والعلاقات التجارية، في أبوظبي.

وأكد بيجاي شاه، مدير (شبكة الأعمال الدولية) (BNI) في الإمارات، أن (BNI) تعمل حالياً في أكثر من 77 دولة وتضم شبكة بها أكثر من 320 ألف عضو حول العالم، وتسهم في أعمال بقيمة مليارات الدولارات سنوياً من الإحالات التجارية، مشيراً إلى أن افتتاح (BNI LEGACY) في أبوظبي، يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والنمو بين المؤسسات المحلية والشركاء الدوليين.

وأوضح شاه، في تصريحات للصحفيين، أن (شبكة الأعمال الدولية) (BNI) بدأت أعمالها في دبي منذ نحو 20 عاماً واليوم لديها نحو 1600 عضو في دبي، وقيمة أعمال تُقارب مليار دولار. وقال إن (BNI LEGACY) ليست مجرد مجموعة للتواصل، بل نشاط وحركة تجمع بين قادة الأعمال الطموحين الذين يؤمنون بفكرة النمو المشترك. ونحن فخورون بانطلاق (BNI) في العاصمة، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي نحو الابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام.

وقال جوزيف دياس، مدير الشبكة في أبوظبي: تهدف بي (BNI LEGACY) إلى تعزيز بيئة تفاعلية تمكّن أصحاب الأعمال والمهنيين من بناء علاقات، وتبادل الخبرات، من خلال الاجتماعات الأسبوعية والمنهج المنظم لتطوير الأعمال، وتسعى المجموعة إلى أن تصبح ركيزة أساسية للتعاون الريادي في أبوظبي، مشيراً إلى وجود فريق عمل يضم شهير فاروقي الرئيس، سانديف نائب الرئيس، راديكا الأمينة العامة، إلى جانب فرق الدعم الأخرى، لإطلاق المبادرات والعمل بروح ريادية حقيقية، ونحن ملتزمون ببناء التعاون والثقة، وهذا يمثل لحظة فارقة لمجتمع الأعمال في العاصمة. وشهد ملتقى الأعمال نخبة من رواد الأعمال، والمحترفين، وممثلي وسائل الإعلام.