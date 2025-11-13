دبي تقود مستقبل الفعاليات الكبرى وتعزز موقعها بالقطاع عالمياً

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، عن اقتراب اكتمال المرحلة الأولى من مشروع توسعة مركز دبي للمعارض، بتكلفة إجمالية تبلغ 10 مليارات درهم، استعداداً لاستضافة أبرز الفعاليات العالمية مطلع عام 2026.

وفي مقدمها «جلفود جلوبال» و«معرض ومؤتمر الصحة العالمي». جاء هذا الإعلان خلال جولة ميدانية في موقع المشروع، الذي يمتد على ثلاث مراحل رئيسة حتى عام 2031.

ضمن خطة تطويرية طموحة، تهدف إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة المعارض والفعاليات. ويُسهم هذا التوسع في دعم قطاع المعارض في دبي، مع خطة طموحة لرفع الناتج إلى 54 مليار درهم بحلول عام 2031.

الدقة والتميّز

ماهر جلفار

وقال ماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: تُجسِّد توسعة مركز دبي للمعارض، القدرة الراسخة لدبي على تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وفق أعلى معايير الدقة والتميّز.

ويُعد هذا المشروع امتداداً لمسيرة نجاح تجاوزت أربعة عقود، أثبتت خلالها دبي ريادتها في تطوير بنية تحتية متقدمة، تدعم صناعة المعارض على مستوى العالم. واليوم، نحن فخورون بأن نكون من بين أكبر عشرة مراكز عالمية في استضافة المعارض، إلى جانب الصين وألمانيا.

وأضاف جلفار: تشكل التوسعة خطوة استراتيجية تعزز الأثرين الاقتصادي والسياحي، إذ تتيح توزيع الفعاليات بين مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض، بما يخلق فرص نمو جديدة، ويعزز الحركة التجارية في مختلف مناطق الإمارة.

وأشار إلى أن دراسة شاملة لقطاع المعارض والمؤتمرات في عام 2023، أظهرت نقصاً في المساحات المتاحة، ما دفع المركز إلى اعتماد استراتيجية جديدة، تستهدف استقطاب أكبر المعارض والمؤتمرات العالمية في قطاعات الأغذية، والصحة، والتكنولوجيا، والطاقة.

وقد حقق قطاع المعارض في دبي ناتجاً اقتصادياً تجاوز 18 مليار درهم في عام 2023، وارتفع إلى أكثر من 22 مليار درهم في عام 2024. وأضاف جلفار أن الجهود الحالية تركّز على مضاعفة هذا الناتج إلى نحو 54 مليار درهم بحلول عام 2031، من خلال زيادة عدد الفعاليات من 300 إلى 600 فعالية سنوياً.

كما أوضح جلفار أن فعاليات المركز الكبرى، دعمت توفير أكثر من 85 ألف وظيفة خلال عام 2024، ومن المتوقع أن تزداد هذه الأرقام بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، بفضل التوسع في البنية التحتية، واستقطاب المزيد من الفعاليات الدولية.

مختتماً تصريحه بقوله: مع استعدادنا لاستضافة فعاليات كبرى في عام 2026، مثل معرض جلفود العالمي، والمعرض العالمي للصحة، نواصل التزامنا بتقديم تجربة استثنائية، تعكس مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لصناعة المعارض والفعاليات، ومركزاً اقتصادياً مستداماً، يقود مستقبل هذا القطاع في المنطقة والعالم.

تصميم ذكي

عامر الفارسي

من جهته، قال عامر الفارسي نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: يتميز مشروع توسعة مركز دبي للمعارض بالتصميم الذكي، والالتزام بمبادئ الاستدامة، ويعد واحداً من أكبر مشاريع البنية التحتية في دبي.

وتقترب المرحلة الأولى من الاكتمال، وفق الجدول الزمني المحدد، مع إنجاز جميع الأعمال الهيكلية والتشغيلية، بالتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء والمعنيين.

وتتركز جهود فرقنا الآن على إنجاز الأعمال النهائية، لضمان جاهزية أنظمة المركز ومرافقه وبنيته التحتية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التي يعتمدها مركز دبي التجاري العالمي.

ويعزز مشروع توسعة مركز دبي للمعارض، مكانة دبي إحدى أكثر الوجهات العالمية ترابطاً وأماناً واستعداداً للمستقبل لاستضافة الفعاليات الكبرى.

وأضاف الفارسي أن قيمة الاستثمار في المشروع، تبلغ نحو عشرة مليارات درهم، موزعةً على ثلاث مراحل رئيسة، حيث تم تصميم المشروع ليواكب النمو المتسارع في الطلب على المساحات المخصصة للفعاليات والمعارض الدولية.

خدمات متكاملة

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع، المقرر إنجازها في يوليو 2026، تشمل نحو 140,000 متر، مع تعزيز الطاقة الاستيعابية للمركز، لتبلغ 50,000 زائر يومياً، إضافة إلى مرافق خدمية متكاملة، تضم مواقف سيارات تتسع لأكثر من 10 آلاف مركبة.

أما المرحلة الثانية، المقررة في عام 2028، فسترفع المساحة الإجمالية إلى 160 ألف متر مربع، على أن تصل عند اكتمال المرحلة الثالثة في عام 2031، إلى أكثر من 180 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض.

كما يتضمن المشروع فنادق متصلة مباشرة بالمركز، توفر أكثر من 400 غرفة فندقية، إلى جانب مباني مكاتب حديثة، ومساحات تجزئة تتجاوز 7000 متر مربع، بما يحقق منظومة متكاملة، تربط المركز مباشرة بـ «إكسبو مول دبي»، لتقديم تجربة متكاملة للزوار والشركاء.

وأشار إلى أن أكثر من 4000 مهندس وفني يشاركون في أعمال المشروع، وقد أنجزوا حتى الآن أكثر من 9 ملايين ساعة عمل، ما يعكس التزام فرق العمل بتسليم المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد، وبأعلى معايير السلامة والجودة.

وأكد أن التوسع في مركز دبي للمعارض، جاء استجابةً للنمو الملحوظ في الطلب العالمي على استضافة الفعاليات والمعارض في دبي، لجذب مئات الآلاف من الزوار والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.