«بوينغ 777X» رهان الناقلات الخليجية في معرض دبي للطيران

تعد الطائرة بوينغ 777X إحدى أبرز نجوم معرض دبي للطيران لهذا العام، ليس فقط لأنها ستكون أكبر طائرة ركاب ثنائية المحركات في تاريخ الطيران عند دخولها الخدمة، بل لأنها أيضاً الطراز الذي سيشكل العمود الفقري لأساطيل شركات الطيران الخليجية الكبرى التي ستكون أكبر مشغليها في العالم.

ورغم تأخر دخول الطائرة إلى الخدمة عن الموعد الأصلي المقرر عام 2020، تؤكد بوينغ أنها تعمل على جعل الانتظار يستحق العناء، إذ تتميز الطائرة بقدرات استثنائية في المدى والحمولة، وبفضل أجنحتها القابلة للطي ومحركات GE9X العملاقة – وهي الأقوى في العالم – ستكون أكثر الطائرات كفاءة في استهلاك الوقود ضمن فئتها.

تعد شركات الطيران الرائدة في منطقة الخليج، وفي مقدمتها طيران الإمارات، أكبر عملاء طائرة 777X الجديدة. فقد طلبت الشركة أكثر من 200 طائرة من هذا الطراز، في حين اقتربت الخطوط القطرية من حاجز 100 طائرة، إلى جانب طلبيات كبيرة من شركات أخرى مثل الاتحاد للطيران والخطوط السعودية والخطوط التركية.

وتعرف هذه الشركات بمستوى الخدمة الفائق والفخامة غير المسبوقة في السفر الجوي، ومع دخول 777X إلى الخدمة، ستتمكن من الارتقاء بتجربة الركاب إلى مستوى جديد كلياً من الراحة والابتكار. فطيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات A380 في العالم وصاحبة أكبر أسطول من الطائرات عريضة البدن تعتمد على الطراز الجديد ليشكل الجيل القادم من رحلات المسافات الطويلة بكفاءة عالية وقدرات تشغيلية مذهلة.

ومن المتوقع أن تتركز أكبر أساطيل طائرات 777X في العالم في منطقة الخليج، لتصبح رمزاً جديداً لقوة الطيران العربي ومكانته في المشهد الجوي العالمي.