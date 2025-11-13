823 مليون درهم أرباح «إمستيل» في 9 أشهر

أعلنت مجموعة إمستيل نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 823 مليون درهم، بنمو نسبته 28% على أساس سنوي. وحققت المجموعة إيرادات قدرها 6.5 مليارات درهم، بنسبة نمو بلغت 10%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات الإجمالية للحديد بنسبة 9% على أساس سنوي، مدعومةً بالطلب القوي في سوق الإمارات، والاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية، ونتيجة لذلك، ارتفعت مبيعات منتجات الحديد النهائية بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.4 مليون طن.

كما سجلت مبيعات الأسمنت والكلنكر نمواً بنسبة 17% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.3 مليون طن. وسجلت وحدة أعمال حديد الإمارات إيرادات بلغت 5.8 مليارات درهم، بزيادة 9%، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وحققت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 680 مليون درهم إماراتي، بنمو 38% على أساس سنوي. وأكد المهندس سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل» – في تصريحات للصحافيين، بمناسبة إعلان النتائج المالية أن مجموعة «إمستيل»، ستستثمر نحو 625 مليون درهم خلال عامي 2026 و2027.

مشيراً إلى أن المجموعة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية، واعتماد حلول متطورة لإنتاج الحديد، لمواكبة الطلب المتنامي في السوق. وتوقع نمو الطلب على الحديد في الأسواق خلال عامي 2025 و2026، بنسبة لا تقل عن 50%، مقارنة بالعام الماضي.

وقال: يعكس الأداء القوي مرونة إمستيل وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، رغم تقلبات السوق. وأثبتت المجموعة أن الانضباط التشغيلي، وكفاءة الإدارة، والاستثمار الذكي عوامل أساسية لتحويل تحديات السوق إلى هوامش ربح أقوى. اليوم، لا تقتصر إمستيل على المنافسة التجارية فحسب، بل تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة المنطقة بصناعة الحديد منخفض الكربون.