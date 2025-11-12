دبي تتصدر قائمة الوجهات العالمية الرائدة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في 2025

احتلت دبي المركز الأول فيما جاءت أبوظبي في المركز الخامس بين أفضل الوجهات العالمية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حسب تقرير «نظرة معمقة على اتجاهات الثروة لعام 2025» الذي تصدره شركة سافيلز، والذي يقدم رؤى حول التفضيلات المتغيرة للأثرياء في جميع أنحاء العالم، ومؤشراً لترتيب الوجهات الأفضل عالمياً.

ويقوم مؤشر نقاط الجذب للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية من سافيلز بتقييم نحو 100 موقع عالمي باستخدام خمسة مقاييس رئيسية: بيئة الأعمال، البنية التحتية والتكلفة العائلية، التخطيط للإرث، نمط الحياة، والخصوصية. ويؤكد المؤشر الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات كمركز عالمي للثروة. وانضمت دبي وأبوظبي إلى نيويورك وسنغافورة وهونغ كونغ في قائمة الخمسة الأوائل.

وبرزت دبي بفضل مدارسها الدولية، حيث تتباهى بـ 168 مدرسة حالياً. كما تحتل مرتبة عالية في نمط الحياة بسبب مشهدها النابض بالحياة في قطاعات التجزئة والضيافة والثقافة. إضافة إلى ذلك، تعد دبي من بين أفضل 5 أماكن لتخطيط الإرث والقواعد الضريبية المواتية، حيث لا توجد ضرائب على الميراث أو أرباح رأس المال أو الثروة.

من جانبها، تتميز أبوظبي بقدرتها التنافسية الاقتصادية ومستوى الاتصال العالمي لديها. وهذا يجعلها جذابة لاستثمارات الشركات والثروة السيادية. وتتزايد جاذبية المدينة مع تزايد عدد الأفراد الذين يضعون في اعتبارهم عوامل نمط الحياة العائلي عند اتخاذ قرار بشأن مكان العيش والاستثمار.

ويسلط التقرير الضوء على اتجاه عالمي نحو لا مركزية الثروة. حيث يولي الناس اهتماماً متزايداً بنمط الحياة والبيئة العائلية عند اختيار مواقع للعيش والعمل والاستثمار. ويعكس هذا التحول تغييرات أوسع في كيفية تحديد الأثرياء لأولويات حياتهم الشخصية والمهنية.

وتساهم بيئة دبي الداعمة للأعمال، والأطر القانونية القوية، وخيارات التعليم عالية الجودة، ونمط الحياة الجذاب، في حصولها على المرتبة الأولى. تجعل هذه العوامل منها خياراً مقنعاً للأفراد الأثرياء الذين يسعون إلى حياة متوازنة مع فرص قوية.

وتقدم كل من دبي وأبوظبي مزايا فريدة تجذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم. ويعكس موقعهما ضمن المراكز الخمسة الأولى قدرتهم على تلبية الاحتياجات المتنوعة مع توفير جودة حياة استثنائية.