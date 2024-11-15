«بيور هيلث» تدرس الاستحواذ على «إن إم سي للرعاية الصحية»

تدرس مجموعة «بيور هيلث هولدينغ» استحواذاً محتملاً على مشغلة المستشفيات «إن إم سي للرعاية الصحية»، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتدرس «بيور هيلث»، عرضاً محتملاً لشراء «إن إم سي»، وفق ما كشفه الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة، مشيرين إلى أن أي صفقة يمكن أن تقدر قيمة سلسلة المستشفيات ببضعة مليارات من الدولارات.

وقال الأشخاص إنه قد يظهر أيضاً متقدمون آخرون. قالت «إن إم سي» في يونيو إنها عينت شركة «روثتشيلد آند كو» لدراسة البدائل الاستراتيجية لمساهميها بما في ذلك البيع أو الإدراج المحتمل. وتأتي هذه الخطوة بعد خروج الكيانات التشغيلية الرئيسية بالمجموعة من الإدارة في 2022.