أسهم أوروبا ترتفع بدعم نتائج الشركات وإنهاء الإغلاق الأمريكي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، مع ترقب المستثمرين للنهاية المحتملة لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة وتقييمهم لنتائج أعمال شركات اتصالات من بينها فودافون وإنويت.

وخلال التعاملات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% ليلامس أعلى مستوى له في أسبوعين عند 576.05 نقطة.وشهدت الأسهم العالمية بداية قوية للأسبوع، إذ سجلت الأسهم الأوروبية أكبر مكاسب يومية لها في ستة أشهر، أول من أمس،‭ ‬بدعم من شعور المتعاملين بالارتياح لأن نهاية إغلاق الحكومة الأمريكية تعني استئناف إصدار البيانات الرسمية المهمة.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاقاً في وقت متأخر، أول من أمس، من شأنه أن يعيد التمويل الاتحادي الأمريكي وينهي أطول فترة إغلاق حكومي في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، استمر بعض الحذر بشأن التأثير المحتمل لنقص التمويل الحكومي حتى الآن على أكبر اقتصاد في العالم.وواصلت الأسواق أيضاً التركيز على موسم إعلان نتائج الشركات.

وارتفعت أسهم شركة فودافون 5% ما أدى إلى ارتفاع قطاع الاتصالات الأوسع نطاقا بعد أن رفعت الشركة البريطانية توقعاتها للعام بأكمله لكل من الأرباح والتدفقات النقدية وسجلت أداء مميزاً في ألمانيا.

وعلى الجانب الآخر انخفض سهم إنويت 8.4% بعد أن خفضت أكبر شركة لأبراج الاتصالات المحمولة في إيطاليا توقعاتها للإيرادات للعام التالي على الرغم من قفزة الأرباح الفصلية.

جني الأرباح

وأغلق مؤشر نيكاي الياباني على انخفاض متخلياً عن مكاسب حققها في وقت سابق، بعد استغل المستثمرون فرصة ارتفاع أسهم التكنولوجيا لجني الأرباح.

وأنهى المؤشر نيكاي اليوم منخفضاً 0.14% عند 50842.93 نقطة، بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة 1.18% مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند 51513.16 نقطة.وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.13% إلى 3321.58 نقطة.

وقادت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مكاسب مؤشر نيكاي في وقت مبكر من الجلسة بعد أن ارتفعت نظيراتها في وول ستريت الليلة الماضية وسط تفاؤل بنهاية وشيكة لإغلاق الحكومة الأمريكية.

لكن الزخم تراجع في فترة ما بعد الظهر، وانخفض المؤشر القياسي بما يصل إلى 0.65% في وقت ما من التعاملات.

وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة في شركة نومورا سيكيوريتيز «لا توجد قوة دافعة واحدة كبيرة» وراء مكاسب الأسهم، وأضافت أن «بعض المتعاملين ينتهزون الفرصة لجني الأرباح».

وسجل المؤشر نيكاي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 52636.87 نقطة قبل أسبوع، مدعوما بالحماس العالمي إزاء الذكاء الاصطناعي والآمال في التحفيز المالي من إدارة رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي.

وأنهى نيكاي بانخفاض 117 من إجمالي 225 سهماً على المؤشر وارتفاع 105 أسهم وبقاء ثلاثة دون تغير.وسجل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي، قفزة 5.55% قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.98% عند الإغلاق.

وقفز سهم مجموعة سوني 5.51% بعد الإعلان عن أرباح قوية خلال فترة الاستراحة في منتصف النهار.وتخلت أسهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق وليزرتك المصنعة لمعدات اختبار الرقائق عن مكاسب مبكرة لتنهي اليوم دون تغيير، وهوى سهم أدفانتست 4.08%.