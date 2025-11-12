سوق التوظيف بالإمارات يحافظ على تفوقه الإقليمي في أغسطس

كشفت منصة «لينكدإن»؛ أكبر شبكة مهنية في العالم، عن حفاظ دولة الإمارات على مكانتها أقوى أسواق العمل في المنطقة، مدفوعة بأداء قوي في قطاعات الترفيه، والمرافق العامة، والتعليم، والطاقة.

كما واصلت سوق العمل الإماراتية استقطاب الكفاءات، مع ارتفاع معدل ضيق السوق بنسبة 0.4%، ما يعكس استمرار الطلب على المهارات المتخصصة، وتنامي جاذبية الدولة وجهة رئيسة للفرص الوظيفية في المنطقة.

وتفصيلاً، كشف تقرير الخريطة الاقتصادية الصادر عن لينكدإن لشهر أغسطس 2025 أن وتيرة التباطؤ في التوظيف عبر مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بدأت بالاستقرار.

حيث تراجع النشاط بنسبة سنوية بلغت 7.4-% ومع ذلك، واصلت منطقة الشرق الأوسط أداءها القوي بقيادة دولة الإمارات، التي سجلت نمواً في التوظيف بنسبة سنوية بلغت 1.3%، وهي النسبة الأعلى في منطقة أوروبا، الشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بالأداء القوي لعدد من القطاعات، أبرزها قطاع مزودي خدمات الترفيه الذي شهد زيادة بنسبة 27.1%، وقطاع المرافق العامة بنسبة 14.9%، وقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 12.8%.

كما واصل قطاع النفط والغاز والتعدين في النمو بنسبة 6.6%، إلى جانب ارتفاع التوظيف في قطاع التعليم بنسبة 12.5% والإدارة الحكومية بنسبة 2.7%، بالتزامن مع موجة التوظيف الموسمية مع بدء العام الدراسي والدورة الإدارية الجديدة.

وتستمر دولة الإمارات في التميز كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي سجلت زيادة في ضيق سوق العمل (وهو معدل الوظائف الشاغرة إلى المتقدمين النشطين) بنسبة 0.4% على أساس سنوي، ما يشير إلى أن عدد الوظائف المتاحة لا يزال يفوق عدد المتقدمين، في دلالة على استمرار الطلب على الكفاءات الماهرة.

وبالنسبة لأنماط العمل المرنة فقد حافظت على استقرارها في الدولة، حيث شكلت الوظائف الهجينة 17.4% من إجمالي الوظائف المعلنة في أغسطس، مقابل 8.3% فقط من إجمالي طلبات التوظيف، فيما شكلت الوظائف عن بُعد 4.7% من الإعلانات مقابل 6.6% من الطلبات، ما يعكس استمرار الاهتمام بالعمل المرن في سوق العمل المحلي.

وفي ظل تباطؤ وتيرة التوظيف في الأسواق العالمية، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للمهارات في المنطقة، مدعومة بنمو متنوع يشمل قطاعات الترفيه والطاقة والخدمات الأساسية، ما يؤكد متانة سوقها واستدامة زخمها الاقتصادي.