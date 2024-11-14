حامد بن زايد: جهاز أبوظبي للاستثمار في وضع جيد للاستفادة من مكاسب الأسواق

أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار، تقريره السنوي لعام 2023، الذي يوفر نظرة شاملة ومفصّلة لنشاطاته المختلفة خلال العام الماضي ويلقي الضوء على توقعاته للعام الجاري.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لـ«جهاز أبوظبي للاستثمار»، في افتتاحية التقرير السنوي: كان التطور في القطاع المالي لعام 2023 عبارة عن تقارب اقتصادي وتكنولوجي، حيث اجتمع تأثير تخفيف التضخم مع صعود الذكاء الاصطناعي لإشعال شرارة ارتفاع حاد في الأصول الخطرة. وبدا أن النتيجة الإيجابية بعيدة كل البعد عن الحتمية مع بداية عام 2023. فقد ارتفعت أسعار الفائدة بشكل مطرد خلال النصف الأول، ما أثار مخاوف المستثمرين من ركود في وقت لاحق من العام. رغم ذلك، وبحلول منتصف العام أصبح من الواضح أن التضخم بلغ ذروته، ومن غير المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ثم تعزز هذا التفاؤل الحذر من خلال أدلة على أن النمو في الولايات المتحدة وغيره من المقاييس الرئيسية بما في ذلك التوظيف ظلت قوية.

بالتوازي مع ذلك، كان هناك إدراك للتأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على الابتكار والإنتاجية، وفي نهاية المطاف النمو الاقتصادي. والواقع أنه من المرجح أن يتم تذكر عام 2023 باعتباره اللحظة التي أصبح فيها مصطلح الذكاء الاصطناعي سائداً وبرزت إمكاناته التحويلية بشكل حاد. وقد ساعد هذا في دفع تقييمات بعض شركات التكنولوجيا إلى مستويات قياسية جديدة.

وأوضح سموه، كانت الصورة أكثر دقة في قطاع الأصول الخاصة، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة لتعقيد الصفقات. وبشكل عام، كان جهاز أبوظبي للاستثمار في وضع جيد للاستفادة من المكاسب القوية في الأسواق، مع الاستفادة من الاضطرابات في المناطق التي كانت الظروف فيها أكثر تحدياً.

وارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي (MSCI) بنسبة 24% في عام 2023، حيث تحققت معظم المكاسب خلال الأشهر الأخيرة من العام مع تحسن إقبال المستثمرين على المخاطر.

وتحسن أداء أسواق سندات الدخل الثابت، إذ شهدت ارتفاعاً ملموساً في نهاية العام في ضوء ترقب المستثمرين الإعلان عن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

على الجانب الآخر، تأثرت الأصول الخاصة بارتفاع أسعار الفائدة التي انعكست سلباً على جدوى الصفقات.

وأظهر جهاز أبوظبي للاستثمار قدرة عالية على تحقيق عوائد قوية في بعض الأسواق العالمية، مع الاستفادة من تقلبات الأسواق في المناطق التي واجهت تحديات كبيرة.

وعلى مستوى المحفظة الإجمالية، ارتفعت نسبة الأصول المدارة داخلياً من 55% في عام 2022 إلى 64% في عام 2023، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى منهجية دائرة المحفظة الرئيسية في إدارة استثمارات الجهاز في الأسهم ضمن محافظ مماثلة للمؤشرات.

وعلى مستوى الأسهم الخاصة، استفاد الجهاز من علاقاته الراسخة في هذا القطاع لتعزيز حضوره وتوسيع نطاق تواجده وتحقيق عوائد أفضل.

وارتفع حجم التخصيص للاستثمار في الأسهم الخاصة في عام 2023 إلى 12% ـ 17% من إجمالي محفظة الجهاز، مقارنة بـ10% ـ 15% في عام 2022.

ويدرك الجهاز بوضوح وجود مجموعة من التحولات العالمية المترابطة والجارية حالياً في مجالات متنوعة، منها التكنولوجية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة وغيرها.

وتمكن الجهاز من الاستعداد للاستفادة من الفرص الناشئة عن هذه التطورات المتسارعة بطرق عديدة.

وفي 31 ديسمبر 2023، بلغ معدل العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاماً 6.4%، فيما بلغ على مدى 30 عاماً 6.8%، مقارنة بـ7.1% و7.0% في عام 2022.