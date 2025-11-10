«سمانا» تخطط لإصدار صكوك وطرح 25% في سوق دبي المالي

تدرس شركة «سمانا» للتطوير العقاري طرح حصة تتراوح بين 15% و25% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي بنهاية عام 2026، وذلك اعتماداً على رغبة المستثمرين وظروف السوق في ذلك الوقت، بحسب عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة.

وقال عمران فاروق إن الشركة تعتزم كذلك إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام عائدات طرح الصكوك لشراء أراضٍ في مواقع رئيسية وعلى الواجهة البحرية، لتمكين الشركة من توسيع محفظتها العقارية.

وأوضح أن الشركة تتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك «ستاندرد تشارترد» في عملية الإصدار المخطط لها، وقد يشارك بنك رابع في العملية.

ونوه بأن الشركة في طريقها لإنهاء العام بمبيعات تصل إلى 7.1 مليارات درهم (1.9 مليار دولار)، متجاوزة بذلك مبيعاتها في 2024 البالغة 5.1 مليارات درهم، موضحاً أن الارتفاع جاء مدفوعاً بتدفق مستمر للمستثمرين الأوروبيين، إلى جانب زيادة المشترين الإقليميين من مصر ولبنان وتركيا.

وكشف أن الشركة تسعى حالياً للحصول على الموافقات لبناء 1100 شقة في مشروع جزر العالم، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك 6 جزر ضمن أرخبيل صناعي صُمم على شكل خريطة العالم قبالة ساحل دبي.