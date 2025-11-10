دبي تسجل ارتفاعاً قياسياً في أسعار المكاتب بنسبة 27.5 %

أسعار مكاتب الدرجة الأولى تقفز 36.4 % و35 % للدرجة الثانية

5.6 % ارتفاع مؤشر أسعار العقارات المكتبية في الربع الثالث

2.5 مليون قدم مربعة من المساحة القابلة للتأجير تدخل السوق بنهاية 2025

ظل الطلب على المساحات المكتبية في دبي قوياً، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام والتوسع المؤسسي المستمر، ففي الربع الثالث من عام 2025، ارتفع مؤشر أسعار العقارات المكتبية بنسبة 5.6% ربع سنوي و27.5% على أساس سنوي، بحسب تقرير أحدث تقرير لمؤسسة «فاليوسترات» للأبحاث العقارية.

وأفاد التقرير بأن أسعار الإيجارات واصلت مسارها التصاعدي، حيث ارتفعت بنسبة 4% خلال الربع الثالث بعد أن سجلت مستويات قياسية في الربعين السابقين، وبشكل عام، ارتفعت إيجارات المكاتب بنسبة 30.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويبرز مركز دبي المالي العالمي كالأعلى سعراً بين مناطق الأعمال في دبي، حيث سجل أعلى متوسط إيجارات مطلوبة للمساحات المكتبية الصغيرة والكبيرة كما كان الأفضل أداءً من حيث المكاسب الرأسمالية، ما يعكس مكانته كمركز استثماري وتجاري رئيسي يجذب الشركات العالمية والمؤسسات المالية الراغبة في التواجد في قلب اقتصاد الإمارة.

وارتفع مؤشر أسعار فاليوسترات (VPI) لأصول المكاتب خلال الربع الثالث إلى مستوى قياسي جديد بلغ 277.8 نقطة، مُقارناً بقاعدة 100 في الربع الأول من عام 2021، وبلغ متوسط ​​تقييم أو سعر المكاتب في دبي 2.120 درهماً للقدم المربعة.

أبرز المناطق

ومن بين مراكز الأعمال الرئيسية، سجّل داون تاون دبي أعلى متوسط ​​سعر للمكاتب، حيث بلغ 4.650 درهماً للقدم المربعة، تلاه مركز دبي المالي العالمي، حيث بلغ 4.050 درهماً للقدم المربعة، في المقابل، سجلت برشا هايتس أدنى متوسط ​​سعر القدم المربعة عند 1.383 درهماً.

حققت جميع مناطق الأعمال الرئيسية الخمس في دبي، التي يتتبعها مؤشر أسعار العقارات (VPI)، مكاسب رأسمالية سنوية مزدوجة الرقم، بقيادة مركز دبي المالي العالمي (37.3%)، تليها أبراج بحيرات جميرا (26.8%)، وبرشا هايتس (24.4%)، والخليج التجاري (22.6%)، وداون تاون دبي (20.8%).

والجدير بالذكر أن أداء المكاتب غير المشطبة (Shell-and-Core) سجلت ارتفاعاً أعلى في قيمتها مقارنة بالمكاتب الجاهزة (Fitted)، بالمقابل ارتفعت مكاتب الدرجة الأولى بنسبة 36.4% سنوياً، والدرجة الثانية بنسبة 35%.

مخزون المكاتب

اعتباراً من الربع الثالث من عام 2025، قُدّر إجمالي مخزون المكاتب في دبي بـ103 ملايين قدم مربعة، وبناءً على تقديرات المطورين، من المقرر إنجاز 2.5 مليون قدم مربعة من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير بحلول نهاية عام 2025.

وسجل الربع الثالث 708 معاملات بيع مكاتب، بزيادة سنوية قدرها 12.4% وانخفاضاً ربع سنوي بنسبة 10.9%، وبلغ متوسط ​​سعر المعاملات 1.755 درهماً للقدم المربعة، بزيادة سنوية قدرها 18%.

حافظت منطقة الخليج التجاري على مكانتها كأكثر المناطق رواجاً لمبيعات المكاتب، حيث استحوذت على 39.5% من إجمالي المعاملات خلال هذا الربع، تلتها أبراج بحيرات جميرا بنسبة 36.4%، ثم برشا هايتس بنسبة 8.2%.

بلغ متوسط ​​مساحة المكاتب المباعة 1.190 قدماً مربعة في الخليج التجاري، و1.298 قدماً مربعة في أبراج بحيرات جميرا، و1,551 قدماً مربعة في برشا هايتس. تم تداول 966.317 قدماً مربعة من إجمالي المساحة القابلة للتأجير خلال الربع الثالث، بقيمة استثمارية تجاوزت 1.9 مليار درهم.

أداء الإيجارات

ارتفعت أسعار إيجارات المكاتب بنسبة 4% على أساس ربع سنوي، بعد أن سجلت ارتفاعات قياسية في الربعين السابقين، وقد أدى ذلك إلى وصول متوسط ​​الإيجار السنوي إلى 198 درهماً للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 30.9% عن العام الماضي.

وسجّل مركز دبي المالي العالمي أعلى متوسط ​​إيجارات مطلوبة (الإيجار المعروض في السوق) للمساحات المكتبية الصغيرة (800 ـ 1.000 قدم مربعة) بسعر 401 درهم للقدم المربعة، تلته برشا هايتس بسعر 208 دراهم للقدم المربعة، ثم الخليج التجاري بسعر 203 دراهم للقدم المربعة، بينما كانت أبراج بحيرات جميرا أكثر ملاءمةً بسعر 163 درهماً للقدم المربعة، وذلك استناداً إلى القوائم المتاحة.

بالنسبة للوحدات الأكبر التي تتراوح مساحتها بين 931.000 ـ 2.000 قدم مربعة، أظهرت القوائم المتاحة أن متوسط ​​أسعار الإيجارات المطلوبة بلغ 639 درهماً للقدم المربعة في مركز دبي المالي العالمي، و231 درهماً للقدم المربعة في برشا هايتس، و215 درهماً للقدم المربعة في الخليج التجاري، و207 دراهم للقدم المربعة في أبراج بحيرات جميرا.