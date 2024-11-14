بدء المرحلة الأولى لتوسعة «دبي للمعارض» في «مدينة إكسبو»

يستعد مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو لاستضافة 5 معارض كبرى خلال العام 2026، وهي جيتكس وجلفود للأغذية، وجلفود للتصنيع والصحة العربي والخمسة الكبار، وذلك بعد أن يتم نقلها كلياً من مركز دبي التجاري العالمي إلى مقر المركز الجاري توسعته حالياً.

وأعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، والتي من المتوقع اكتمالها في الربع الأول من عام 2026، والتي سترفع مساحة المعارض في هذه المرحلة إلى 140.000 متر مربع، وبقدرة استيعابية يومية تبلغ 50.000 زائر.

ماهر جلفار

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي في تصريحات على هامش إحاطة إعلامية في دبي للإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى للتوسعة، إن المركز بمدينة إكسبو يستعد لاستضافة أكبر 5 معارض كبرى العام 2026، أبرزها: «جيتكس وجلفود للأغذية، وجلفود للتصنيع والصحة العربي والخمسة الكبار».

وأضاف جلفار أن التوسعة بجميع بمراحلها الثلاث سترفع مساحات العرض الثابتة الإجمالية في دبي إلى نحو 400 ألف متر مربع، ما يجعل المدينة ضمن الأعلى في العالم في قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات، مشيراً إلى أن دبي تأتي في المرتبة الـ 21 عالمياً حالياً في مساحات العرض.

وأكد جلفار أن مراحل التوسعة لن تؤدي إلى فائض في مساحات العرض، حيث اعتمد «المركز» على دراسات وأبحاث تفصيلية توكد أن دبي لا تزال تحافظ على تنافسيتها الإقليمية والعالمية في قطاع المعارض والفعاليات، إلى جانب قوة الطلب المتصاعدة على تنظيم المعارض في دبي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتفصيلاً، أعلن مركز دبي التجاري العالمي بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، وذلك بعدما انتهى المركز من توقيع عقود أعمال الحفر وبناء الأساسات، وشرع بتنفيذ أعمال العقد الرئيسي.

سيعمل المخطط الرئيسي للتوسعة، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في سبتمبر من هذا العام بتكلفة 10 مليارات درهم، على جعل مركز دبي للمعارض أكبر مركز معارض وفعاليات داخلية في المنطقة عند اكتماله.

600 فعالية في 2033

وسيصبح مركز دبي للمعارض موطناً للمعارض الضخمة، بما يُمَّكن دبي من مضاعفة عدد الفعاليات الكبرى التي تستضيفها سنوياً من نحو 300 فعالية حالياً إلى أكثر من 600 فعالية بحلول عام 2033، وهو ما يرسخ مكانة الإمارة كمركز رائد للمعارض العالمية وفعاليات الأعمال.

ويدعم المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض المنطقة الحضرية الجديدة، التي تضم مدينة إكسبو دبي، أول مدينة في دولة الإمارات يستغرق اجتيازها كاملة 15 دقيقة فقط، إلى جانب مجتمع دبي الجنوب، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لخطة دبي الحضرية 2040.

أعمال ضخمة

وتنطلق المرحلة الأولى من المشروع بأعمال ضخمة، بدءاً من الأساسات، التي تتضمن 515 عموداً لدعم الهيكل الإنشائي، و14,000 طن من الفولاذ، ما يعادل وزن برج إيفل مرتين، و48,000 متر مكعب من الخرسانة المسلحة.

وستتم تغطية أسقف القاعات بـ 78,000 متر مربع من الألواح، وهو ما يعادل مساحة 62 مسبحاً أولمبياً، وستشمل التوسعة أيضاً مواقف للسيارات، وساحات خدمة موسعة لتقليل الوقت المستغرق في عملية تنظيم المعارض، وتم تعيين شركات استشارية عالمية مرموقة مثل «ميس» و«إيجيس» لإدارة المرحلة الأولى من التوسعة.

ويسهم المخطط الرئيسي للتوسعة بشكل كبير في تعزيز المكانة الرائدة لمركز دبي التجاري العالمي، وزيادة حصته في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات.

وبفضل الخبرة الكبيرة لمركز دبي التجاري العالمي والتي تمتد لأكثر من 4 عقود من خلق القيمة الاقتصادية المستدامة فإنه سيعمل على رفع إجمالي ناتجه الاقتصادي بمقدار 3 أضعاف، ليصل إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول 2033.

وستشهد المرحلة الأولى من التوسعة إضافة 64,000 متر مربع من المساحة الدائمة للمعارض، ونحو 30,000 متر مربع من المساحة المؤقتة، إلى المساحة الحالية البالغة 46,000 متر مربع، وسيصل إجمالي مساحة المعارض عند اكتمال المرحلة الأولى في عام 2026 إلى 140,000 متر مربع، وبقدرة استيعابية يومية تبلغ 50,000 زائر.

وقال جلفار: «يمثل المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض مرحلة مهمة وفارقة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي، بما يرسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للفعاليات الضخمة. وسيسهم المخطط الرئيسي لتوسعة المركز على إنشاء صرح حضاري حديث، يلبي المتطلبات المتطورة لقطاع الفعاليات العالمية، مع تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للفعاليات والمعارض الضخمة عالمية المستوى».

عامر الفارسي

من جهته قال عامر الفارسي، مساعد نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: «تُعد التوسعة مرحلة مهمة في خططنا المستقبلية لقطاع الفعاليات والمعارض الضخمة في دبي، حيث ستعمل المرحلة الأولى وحدها على زيادة القدرة الاستيعابية المخصصة لاستضافة الفعاليات الداخلية إلى 140,000 متر مربع.

وقد تم تصميم المركز للارتقاء بتجربة الجهات العارضة والزوار، وفي الوقت ذاته، تعزيز الممارسات المستدامة في جميع جوانب التصميم والعمليات التشغيلية. وبلا شك فإن مركز دبي للمعارض سيرتقي بشكل كبير بمعايير قطاع الفعاليات العالمي، لا سيما أن دبي تعد رائدة هذا القطاع المهم على مستوى العالم».

وبفضل المخطط الرئيسي للتوسعة سيحظى مركز دبي للمعارض بمرونة وقدرات أكبر لاستضافة الفعاليات العالمية الضخمة والكبرى المتنوعة، لا سيما أنه يتمتع بموقع استراتيجي، ومزود بأحدث الحلول والأنظمة التكنولوجية، التي تعزز كفاءته التشغيلية، وتجعله أحد أكثر المراكز تقدماً على مستوى العالم.

وستستمر أعمال البناء في التقدم بالتوازي مع الفعاليات الجارية في مركز دبي للمعارض، مما يضمن استمرارية عمل قطاع الفعاليات في دبي طوال مراحل التوسعة.