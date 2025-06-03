28 % تراجع شكاوى خدمات الاتصالات في 5 أشهر

تلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حوالي 912 شكوى على خدمات الاتصالات المحلية في مايو ترفع إجمالي الشكاوى إلى 4688 شكوى خلال أول 5 أشهر من 2025.

وأوضحت الهيئة في بيانات حديثة، أمس، أن إجمالي عدد الشكاوى من كل عملاء خدمات المشغلين المحليين قد تقلص بنحو 28% عن الشكاوى التي تلقتها في الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 6531 شكوى.

وطبقاً للبيانات أغلق المشغلان نحو 95% و97% من إجمالي الشكاوى خلال الشهور الخمسة، حيث يستغرق السقف الزمني لحل الشكاوى 5 أيام عمل، حيث تتركز أكثر الشكاوى في المعتاد في قطاع الهواتف المتحركة تليه خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة.

وصاحب تراجع الشكاوى تحسن معدلات الرضا من العملاء عن الحلول المقدمة للشكاوى المغلقة من قبل المشغلين لتتراوح بين 95% و99% مقارنة بمعدلها الذي تراوح بين 88% و90% عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراوح معدل عدم رضا العملاء عن الحلول المقدمة بين 1 و7% من إجمالي أصحاب الشكاوى مقارنة بمعدل بين 5.4 و6.4% على حلول الشكاوى أول 5 أشهر من 2024.