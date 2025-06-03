المؤتمر الدولي لرائدات الأعمال يناقش تمكين المرأة وتوفير الموارد لدعم مسيرتها

نظمت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال المؤتمر الدولي لرائدات الأعمال تحت شعار «قيادات ملهمة... مشاريع مستدامة»، حيث جرت مناقشة سبل تمكين المرأة الإماراتية في قطاع الأعمال، ودعمها في مسيرتها المهنية.

حضر المؤتمر الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم، وعدد من المسؤولين والمديرين بجهات حكومية وخاصة داعمة لريادة الأعمال، بالإضافة إلى عدد من رائدات ورواد الأعمال والمستثمرين.

وألقت الدكتورة شفيقة العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، حيث أكدت دعم القيادة الرشيدة الدائم لسيدات الأعمال والشباب وتشجيعهم على خوض التجربة الريادية للأعمال في جميع مراحلها، للحفاظ على اقتصاد دولتنا الغالية وتحقيق الاستقرار المجتمعي واستدامة الأعمال.

وأكدت لـ«البيان» أهمية تطوير قدرات المرأة في القطاع الاقتصادي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير مهارات رائدات الأعمال وتعزيز قدراتهن لتأسيس أعمال ومشروعات ناجحة. وأوضحت أن أهمية تزويد رائدات الأعمال بمهارات خاصة تمكنهن من تأسيس مشروعات تحقيق أهدافها.

وتضمن المؤتمر جلسة حول الممارسات الداعمة لريادة الأعمال ومجالات التمويل بمشاركة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، والمستشار فارس غازي، مستشار إدارة تطوير مشاريع رواد الأعمال بصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومحمد العيسى، مدير إدارة العمليات بالصندوق.

كما استعرضت الدكتورة عائشة البوسميط، الرئيس التنفيذي لمعهد نيشنز كوتشينج، والدكتورة صفاء النقبي، طبيبة ورائدة أعمال وصانعة محتوى، وليلى الشاعر، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «هانوفر بي إن تي» للخدمات الطبية العلاجية، تجارب ناجحة لرائدات الأعمال.

وبحثت جلسة الاتجاهات الحديثة وأثرها على مستقبل تنمية ريادة الأعمال القائم على استشراف المستقبل والابتكار والذكاء الاصطناعي، حيث تناولت الدكتورة هدى الخزيمي، نائب عميد مشارك لترجمة الأبحاث والابتكار في جامعة نيويورك بأبوظبي، الفرق بين اقتصاد العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل، واستعرضت الدكتورة نورا راشد سعيد، باحث أول علوم الفضاء بوكالة الإمارات للفضاء، الاستثمار في علوم الفضاء.