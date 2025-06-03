وجهات «دبي القابضة» تسجل نمواً مزدوجاً في أعدد الزوار

أكد رامي مشيني، نائب الرئيس للمبيعات في شركة دبي القابضة للترفيه، أن الوجهات الترفيهية التابعة للشركة تسجّل معدلات نمو مزدوجة بدعم من الزيادة المستمرة في التدفقات السياحية إلى دبي، ونجاح الاستراتيجيات التسويقية المبتكرة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في فهم وتحليل سلوك الزوار، ما مكّن من تقديم تجارب مصمّمة خصيصاً لتلبية تطلعاتهم وتعزيز جاذبية الوجهات.

وقال مشيني في تصريح خاص لـ«البيان»: «نعمل حالياً على تطوير حديقة مائية جديدة، إلى جانب مشروع جديد في مجال التخييم الفاخر (كلامبنغ)، كما تم في أبريل العام الماضي افتتاح «ريال مدريد ورلد» في «دبي باركس آند ريزورتس»، الوجهة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، الذي تحتضن 40 تجربة ولعبة ترفيهية تحمل اسم ريال مدريد، مشيراً إلى أن هذه الوجه الترفيهية تسجل أداء استثنائي منذ افتتاحها وسط إقبال كبير من قبل الزوار.

وأوضح أن «ريال مدريد وورلد» تُعد أول مدينة ترفيهية تحمل العلامة التجارية للنادي الملكي، وهي لا تقتصر على كرة القدم فقط، بل تضم أيضاً مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تناسب مختلف أفراد العائلة.

وقال: «توقعاتنا لصيف هذا العام متفائلة جداً، مع تزايد التدفقات السياحية إلى دبي، وهناك إقبال كبير خاصة على الوجهات المائية خلال شهور الصيف».

وحول أعداد الزوار في الوجهات الترفيهية التابعة لدبي القابضة، أشار المشيني إلى أن «القرية العالمية استقطبت خلال الموسم الماضي أكثر من 10 ملايين زائر»، مضيفاً أن هناك نمواً مزدوج الرقم في أعداد الزوار في وجهات مثل «ذا بالم فيو»، و«كوكاكولا أرينا»، و«روكسي سينما»، بفضل التوسعات المستمرة والتحسينات في تجربة الزوار.

وفيما يتعلق بأداء «عين دبي» بعد إعادة افتتاحها، قال المشيني إن الأرقام مشجعة جداً، لافتاً إلى أن زوار وجهات دبي القابضة يمثلون شريحة الزوار نفسها التي تستهدفها إمارة دبي عموماً. وأوضح: «نلاحظ توافد الزوار من أوروبا الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي، مع تحسن ملحوظ في أعداد القادمين من أوروبا الغربية واليابان وغيرها من الأسواق».

رامي مشيني