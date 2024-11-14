16.2 ألف شركة جديدة بمناطق دبي الحرة في 10 أشهر

جذبت المناطق الحرة والاستثمارية العاملة في دبي 16.2 ألف شركة جديدة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث تجاوز الرصيد التراكمي للتراخيص النشطة المسجلة بها 111.5 ألف ترخيص بنهاية أكتوبر الماضي.

واختصت المناطق العاملة في الإمارة بحصة إجمالية بلغت 54.3%، وفق أحدث بيانات السجل الاقتصادي الوطني من إجمالي تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة بالإمارات عبر 15 منطقة حرة في الإمارة تصدرتها: واحة دبي للسيليكون، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة «ميدان»، ومنطقة دبي الجنوب، ومنطقة جبل علي (جافز)، وسلطة دبي للتطوير.

وأظهرت البيانات أن إجمالي التراخيص المسجلة بالمناطق الحرة في الإمارات بشكل عام ارتفع بنسبة 19% وبحوالي 32.7 ألف ترخيص جديد إلى إجمالي 205 آلاف ترخيص، وذلك مقارنة بالرصيد التراكمي المسجل بكل أرجاء الدولة بحوالي 172.3 ألف ترخيص بنهاية 2023.

وحافظت رأس الخيمة على المرتبة الثانية من حيث عدد التراخيص عبر مناطقها الحرة بحوالي 43.5 ألف ترخيص وبحصة بلغت 21.2% من إجمالي تراخيص المناطق الحرة بالدولة، بينما سجلت الشارقة حصة بلغت 19% من إجمالي التراخيص بالدولة بعدد 39 ألف ترخيص تجاري عبر 4 مناطق حرة تعمل من داخل الإمارة.

فيما بلغ عدد التراخيص المسجلة بالمناطق الحرة في أبوظبي 10.3 آلاف ترخيص في 5 مناطق يتقدمها سوق أبوظبي العالمي والذي يستحوذ على الحصة الأكبر من الشركات، ثم منطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، إلى جانب كل من «مصدر»، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي، والمنطقة الإعلامية، بينما توزعت التراخيص الأخرى المتبقية بين المناطق الحرة العاملة في كل من إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين.

وتظهر البيانات الزمنية للتراخيص التجارية المسجلة في المناطق الحرة نمواً بنسبة 128% على مدار السنوات الأخيرة مقارنة برصيد تجاوز 90000 ترخيص في الفترة نفسها من عام 2021، حيث باتت مناطق الأعمال الحرة في الإمارات بيئة مثالية لتأسيس المشاريع واستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الثروات الصغيرة والمبتكرين وفروع الشركات الأجنبية في العديد من القطاعات المتطورة، إلى جانب الكثير من مشاريع الابتكار والتكنولوجيا المتطورة وصناديق الاستثمار وشركات رأس المال المخاطر.