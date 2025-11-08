837 مليون يورو صادرات إيطاليا من المجوهرات إلى الإمارات في 7 أشهر

بلغت صادرات إيطاليا من المجوهرات إلى الإمارات 836.9 مليون يورو في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، وبحصة سوقية تبلغ 7.9%، وتحتل إيطاليا المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري المجوهرات إلى الإمارات بنمو سنوي بلغ 13.72%.

وستشارك إيطاليا هذا العام في معرض المجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في دبي (JGTD) 2025، خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر في مركز دبي للمعارض، مدينة المعارض. وسيضم الجناح الإيطالي، الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، 30 من رواد صناعة المجوهرات والمبتكرين والمختصين في التكنولوجيا.

وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات: «تؤكد مشاركة إيطاليا في المعرض متانة علاقاتنا التجارية الثنائية والتزامنا المشترك بالحرفية والابتكار والتميز. وتجسد الشركات الإيطالية إرثاً عريقاً في التصميم والتصنيع، ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للفخامة والإبداع».

والإمارات بوابة رئيسية لتجارة المجوهرات الدولية، مدعومة بطلب قوي من المستهلكين، وفرص تسوق معفاة من الضرائب، وقطاع سياحي مزدهر. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي تحتل اﻹمارات المرتبة الخامسة عالمياً في الطلب على المجوهرات الذهبية، حيث بلغ الطلب عليها قرابة 40 طناً في الربع الثاني من عام 2024، وهذا يجعل دبي منصة استراتيجية للعلامات الكبرى التي تتوسع في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال لفاليريو سولداني، المفوض التجاري للوكالة التجارية الإيطالية في الإمارات: «لطالما كانت دولة الإمارات وجهة رئيسية لصادراتنا من المجوهرات. وسيوفر معرض المجوهرات والأحجار الكريمة الإيطالي منصة مثالية للشركات الإيطالية لعرض خبراتها والتواصل مع شركائها وتعزيز سمعة إيطاليا شريكاً تجارياً موثوقاً وطموحاً في أحد أكثر أسواق السلع الفاخرة حيوية في العالم».

ويتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المجوهرات الفاخرة 340 مليار دولار بحلول 2030، مدفوعاً بالأسواق الناشئة، والمشترين المهتمين بالاستثمار، والتقدم التكنولوجي في التصميم والإنتاج. ويظل الشرق الأوسط مساهماً رئيسياً في الاستهلاك العالمي لمجوهرات الذهب والماس.