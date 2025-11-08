460 مشروعاً عقارياً جديداً بدبي خلال 9 أشهر

واصل السوق العقاري في دبي أداءه الاستثنائي منذ مطلع 2025، مسجلاً مستويات قياسية جديدة على صعيد الأسعار وقيم الصفقات والمشاريع الجديدة، وسجلت التصرفات العقارية المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الأخير نحو 19.7 مليار درهم نتجت عن 5667 صفقة.

وشملت التصرفات أكثر من 4521 مبايعة بقيمة 14.7 مليار درهم، إلى جانب 991 صفقة رهن عقاري بقيمة 4.1 مليارات درهم، إضافة إلى 155 معاملة هبة بقيمة 969 مليون درهم.

ويأتي الزخم في ظل ارتفاع متوسط أسعار العقارات السكنية في الإمارة إلى 1681 درهماً للقدم المربعة خلال سبتمبر 2025، وهو أعلى مستوى تاريخي يسجله السوق، متجاوزاً ذروة أغسطس البالغة 1664 درهماً، وفقاً لتقرير منصة الأبحاث العقارية «بروبرتي مونيتور».

وارتفع مؤشر دبي العقاري (DPI) الخاص بالمنصة إلى 234 نقطة وهو الأعلى تاريخياً، ما يعكس زيادة بنحو 106.3 % منذ أدنى نقطة للسوق في أكتوبر 2020، وبنحو 36.3 % مقارنة بالذروة السابقة في سبتمبر 2014.

على صعيد النشاط التطويري، حافظ السوق على وتيرة قوية لإطلاق المشاريع الجديدة، فقد شهد سبتمبر وحده طرح 62 مشروعاً تضم أكثر من 15.000 وحدة سكنية بقيمة 38.6 مليار درهم.

ومنذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي وصل عدد المشاريع المطروحة إلى أكثر من 460 مشروعاً توفر ما يقرب من 117.000 وحدة، وهي وتيرة تفوق مستويات عام كامل من التطوير في الفترات السابقة، ما يعكس الثقة المستمرة بالقطاع واستدامة الطلب المحلي والدولي.