الإمارات تتصدر سرعات الإنترنت المتحرك عالمياً

ارتفعت سرعة الإنترنت المتحرك في الإمارات 38 % خلال الشهور التسعة الأولى من 2025 لتحافظ شبكات مشغلي الاتصالات المحليين «إي أند» و«دو» على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك ليظل السوق المحلي في صدارة أكثر من 100 دولة مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري وفق بيانات مؤشر «speedtest» المتخصص في قياس سرعة الإنترنت عالمياً.

وطبقاً للمؤشر عززت دول مجلس التعاون سرعات الإنترنت المتحرك في شبكاتها بشكل ملحوظ حتى نهاية سبتمبر، حيث ارتفعت السرعة في الإمارات من سرعة ناهزت 454 ميجا بت في ديسمبر الماضي إلى 625 ميجا بت في سبتمبر.

ورفعت قطر الثانية عالمياً السرعة من 383.5 ميجا بت إلى 508.5 ميجا بت، وحل السوق الكويتي ثالثاً رافعاً السرعة من 257.2 ميجا بت نهاية 2024 إلى 411.7 ميجا بت في سبتمبر، وتبوأت البحرين المرتبة السادسة مع 235 ميجا بت، وجاءت السعودية بالمرتبة التاسعة بنحو 191.5 ميجا بت.

وحافظت دول الخليج على فوارق ملموسة في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات المطبقة في أسواق متقدمة في جودة الاتصالات ومنها الدنمارك 187.5 ميجا بت وسنغافورة التي سجلت 173.1 ميجا بت وهولندا التي سجلت سرعة 163.7 ميجا بت.

وسجلت السوق المحلي في المرتبة الرابعة عالمياً على صعيد سرعات خدمات الإنترنت الثابت وتجاوزت سرعة الإنترنت الثابت في السوق الإماراتي 343.1 ميجا بت وبفارق جيد عن عدة دول ووجهات للأعمال ذات بنية تحتية فعالة مثل فرنسا بسرعة 316 ميجا بت إلى جانب مكاو بسرعة 313.6 ميجا بت وأيضاً الولايات المتحدة التي حققت سرعة 289 ميجا بت في الثانية بنهاية شهر سبتمبر المنقضي.