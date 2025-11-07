بلومبرغ: أدنوك للتجارة العالمية تسرع وتيرة توسعها العالمي



نقلت بلومبرغ، أمس، عن أحمد بن ثالث، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتجارة العالمية، أن الشركة تعتزم زيادة أحجام المناولة بنحو الثلثين خلال السنوات القليلة المقبلة في إطار توسعها الدولي.

وأدنوك للتجارة العالمية هي الذراع التجارية لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، التي عملت على تكثيف توسعها العالمي في السنوات القليلة الماضية، وهو ما شمل خوض عمليات تجارية منذ عام 2018.

وقال بن ثالث، في مقابلة مع بلومبرغ، إن «أدنوك» ترى أن التجارة وسيلة للحصول على قيمة أكبر من بيع الوقود المنتج في الإمارة وأماكن أخرى.

وأضاف: «في غضون خمس سنوات فقط أسسنا مكاتب في سنغافورة وفي جنيف، وقريباً في الولايات المتحدة».

كانت «رويترز» قد أوردت العام الماضي أن أدنوك تعتزم تأسيس مكتب للتداول بالولايات المتحدة في إطار جهود التوسع العالمي لشركة إنتاج النفط والغاز الإماراتية.

وقال بن ثالث لـ«بلومبرغ» إن المرحلة التالية من توسع أدنوك للتجارة العالمية ستكون مكتباً بهيوستن في 2027.

وتباشر أدنوك أنشطتها التجارية من خلال قسمين، هما أدنوك للتجارة التي تركز على النفط الخام، وأدنوك للتجارة العالمية، وهي مشروع مشترك مع إيني الإيطالية وأو. إم. في النمساوية، وتركز على المنتجات المكررة.