8 % نمو حركة الطائرات في الإمارات أول 5 أشهر

ارتفعت حركة الطائرات في الإمارات خلال الشهور الـ 5 الأولى، 8.08% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2024.

ووفقاً لتقرير «أرقام الإمارات الموحدة» الذي أعلن عنه خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025»، بلغ إجمالي عدد حركة الطائرات خلال الشهور الـ 5 الأولى من العام الجاري 336 ألفاً و719 رحلة، شكلت الرحلات القادمة، نحو 50.01% مقابل 49.99% للرحلات المغادرة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرحلات القادمة من أول يناير حتى نهاية مايو، بلغ 168 ألف و383 رحلة، بزيادة إلى 8.09% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024، في الوقت الذي سجلت فيه الرحلات المغادرة، ما مجموعة 168 ألفاً و379 رحلة، بنسبة زيادة 8.08% مقارنة مع الشهور الـ 5 الأولى من 2024.

استراتيجية مبتكرة

وتبين الأرقام التي تضمنها تقرير «أرقام الإمارات الموحدة» مواصلة القطاع تحقيق إنجازات غير مسبوق، بما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية في قطاع الطيران العالمي، ونجاح استراتيجياتها الوطنية المبتكرة وتنافسيتها وريادتها في قطاع الطيران المدني والخدمات الجوية إقليمياً وعالمياً.

وحول أبرز الوجهات للرحلات القادة للدولة منذ بداية العام وحتى مايو الماضي، فقد تصدرت الهند القائمة بواقع 27 ألفاً و816 رحلة، تلتها السعودية، بـ 16 ألفاً و497 رحلة، وباكستان بـ 8390 رحلة والاتحاد الروسي بـ 7816، ثم المملكة المتحدة بواقع 4712 رحلة.

ووصل إجمالي عدد رحلات الطائرات القادمة من قطر إلى 4588 رحلة والبحرين 4110 رحلة، وتركيا 4092 رحلة.

دور محوري

وأكد تقرير«أرقام الإمارات الموحدة» أن قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات، يعد أحد العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز مكانتها كوجهة اقتصادية وسياحية عالمية.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات شهدت تطوراً كبيراً في هذا المجال بفضل استثماراتها الضخمة في البينة التحتية للمطارات وتطوير أسطولها الجوي بأحدث الطائرات وتقنيات الطيران، مشيراً إلى أن مطارات الدولة تعتبر من بين الأكثر ازدحاماً وتطوراً في العالم، خاصة وأن الدولة تلعب دوراً محورياً في الربط بين القارات، مما يسهل حركة البضائع والمسافرين ويعزز التجارة والسياحة.