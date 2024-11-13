نمو كبير لسوق المستودعات اللوجستية في دبي

شهد سوق المستودعات الصناعية في دبي نمواً لافتاً خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعاً بزيادة الطلب وتوسع الأعمال وتدفق شركات جديدة إلى الإمارة. وسجل مؤشر أسعار «فاليوسترات - قيم رأس المال الصناعي» ارتفاعاً ملحوظاً.

حيث وصل إلى 143.4 نقطة في الربع الثالث 2024 مقارنة بـ 100 نقطة أساس في الربع الأول 2021، وتستمر التوقعات في الإشارة إلى مستقبل واعد لهذا القطاع في ظل ظروف سوقية إيجابية، رغم تحديات العرض الحالية.

وسجل مؤشر أسعار المستودعات اللوجستية التابع لشركة «فاليوسترات العالمية» مكاسب رأسمالية سنوية بنسبة 14.6% وربع سنوية بنسبة 5.2%.

وبلغت قيمة المستودع اللوجستي النموذجي في الربع الثالث 2024 حوالي 3009 دراهم للمتر المربع (279 درهماً للقدم المربع).أما من حيث الأداء السنوي، فقد تميزت مناطق القوز ومجمع دبي للاستثمار وجافزا بنسب زيادات بلغت 22.5% و18% و17.2% على التوالي.

وتراوحت أسعار إيجار المستودعات المطلوبة بين 205 دراهم للمتر المربع (19 درهماً للقدم المربع) و850 درهماً للمتر المربع (79 درهماً للقدم المربع). ورغم بقاء المستودعات الأقل تكلفة دون تغيير، ارتفعت إيجارات المستودعات ذات المواصفات العالية بنسبة تصل إلى 3% خلال الربع الثالث.

تحسن الطلب

ويستمر الطلب في التحسن مدفوعاً بظروف السوق الإيجابية وتوسع الشركات القائمة، فضلاً عن توافد شركات جديدة للمنطقة، ورغم ذلك يواجه السوق تحديات في توفير مخزون عالي الجودة نتيجة الاعتماد على التطوير الذاتي وقلة مشاريع البناء المخاطرة من قبل المطورين، بالرغم من إعلانات التوسع الأخيرة.

ويتوقع أن يتجاوز الطلب العرض المتاح، وقد يؤدي تخفيض أسعار الفائدة المحتملة إلى تعزيز الطلب بشكل أكبر، مما يدعم استمرار ارتفاع الأسعار في السوق.

شراكات استثمارية

وتشهد دبي طفرة ملحوظة في مجال التطوير اللوجستي والصناعي، حيث تتجه العديد من الشركات إلى إنشاء شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة وسعة البنية التحتية في المنطقة.

وفي هذا السياق، تم الإعلان عن مشاريع مهمة عدة تعكس التزام دبي بتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، بدءاً من تطوير منطقة لوجستية من الدرجة الأولى بمساحة 144 ألف متر مربع، وصولاً إلى إنشاء أكبر مركز لوجستي في العالم لتجارة المواد الغذائية.

وتظهر هذه المبادرات الجهود المستمرة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية، كما تسعى الشركات المختلفة، بما في ذلك الشركات العقارية والصناعية، إلى استثمار موارد كبيرة في مشاريع جديدة، مما يعكس الثقة في مستقبل القطاعين اللوجستي والصناعي في دبي.

مشاريع

ومن أبرز تلك المشاريع التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية، دخول شركة «الدار العقارية» و«موانئ دبي العالمية» في شراكة استراتيجية لتطوير منطقة لوجستية من الدرجة الأولى بمساحة 144 ألف متر مربع (1.55 مليون قدم مربع) في مجمع الصناعات الوطنية بجبل علي.

كما وقعت «بلدية دبي» و«موانئ دبي العالمية» اتفاقية لإنشاء أكبر مركز لوجستي في العالم لتجارة المواد الغذائية، مما يضاعف حجم سوق الفاكهة والخضروات.

ووقعت شركة «أوزون للأدوية» اتفاقية لبناء مصنع بمساحة 14 ألف متر مربع (150.700 قدم مربع) في مدينة دبي الصناعية، باستثمار يزيد على 293 مليون درهم، ومن المقرر أن يبدأ المرفق العمل بكامل طاقته بحلول العام المقبل.

ودخلت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» وشركة «إيتون» في شراكة لبناء حرم جامعي مستدام بمساحة 46452 متراً مربعاً (500000 قدم مربع) في دبي، ومن المقرر اكتماله في عام 2026، وسيشمل مركزاً للبحث والتطوير يركز على التصنيع المستدام وإدارة الطاقة والذكاء الاصطناعي.

وبدأت شركة «أوسكار» الشرق الأوسط العمل على محطة للسوائل السائبة بقيمة 150 مليون درهم في «جافزا»، وسيشهد المشروع المكون من مرحلتين تشغيل المرحلة الأولى في غضون 16 شهراً، تليها مساحة تخزين إضافية في المرحلة الثانية.

