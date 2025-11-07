15 % نمو إصدار تصاريح هبوط الطائرات في دبي

سجلت دبي زيادة 15 % في خدمة إصدار تصاريح هبوط الطائرات (الركاب والشحن والخاصة) خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ما يعكس ارتفاع الطلب على الحركة الجوية، وثقة شركات الطيران والشركاء الدوليين في كفاءة أنظمة الهيئة.

وتواصل هيئة دبي للطيران المدني تعزيز الإمارة واحدة من أبرز محاور الطيران العالمية، عبر تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتحسين جودة خدماتها التشغيلية.

وركزت الهيئة خلال السنوات الأخيرة على تبسيط إجراءات الهبوط وإصدار التصاريح للطائرات، ما أسهم في زيادة كفاءة الحركة الجوية وتسهيل الإجراءات أمام شركات الطيران والمطارات والشحن الجوي. وتعمل الهيئة على اعتماد أحدث الأنظمة الرقمية والذكية لتتبع الرحلات وإدارة الحركة الجوية.