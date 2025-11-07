اختتام «أديبك 2025» محققاً صفقات بـ 170 مليار درهم

اختُتمت، أمس، فعاليات «أديبك 2025»، الذي واصل تحقيق أرقام قياسية شملت تنفيذ 35000 صفقة ضمن قطاعات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية 46 مليار دولار (ما يقارب 170 مليار درهم).

وبلغ عدد الحضور 239709 ضمن الحدث الأكبر في قطاع الطاقة العالمي، والذي يسهم في صياغة توجهاته المستقبلية، بزيادة بنسبة 17% مقارنة بنسخة الحدث العام الماضي 2024.

وأسهم «أديبك» في دعم اقتصاد أبوظبي، حيث حقق عوائد تُقدّر بنحو 400 مليون دولار، خصوصاً في قطاعات الضيافة والسياحة والنقل. وشاركت 54 من أكبر شركات الطاقة الرائدة في العالم.

بما في ذلك أدنوك، وأرامكو، وإكسون موبيل، وسي إن بي سي، وأوكسي، وشل، وبي بي، وشيفرون، وإن إن بي سي، وبتروناس، وتوتال إنيرجيز، بالإضافة إلى الشركات المستقلة الناشئة، ورواد التكنولوجيا الذين أسهموا في فتح آفاق تقدم جديدة لـ «أديبك 2025».

اتفاقيات

وشهد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، توقيع البنود الأساسية لاتفاقيتي بيع منتجات بين شركة «تعزيز»- التي تم إطلاقها كمشروع مشترك بين «أدنوك» و«ADQ»- مع مجموعة «سانمار» المتخصصة في إنتاج «كلوريد البولي فينيل» والكيماويات، لتوريد مواد أوّلية رئيسة لصناعة البتروكيماويات.

وتقوم «تعزيز»، بموجب الاتفاقيتين، بتوريد أكثر من 350 ألف طن سنوياً من «ثنائي كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل» إلى «سانمار».

وسيتم إنتاج المواد ضمن «منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية» بمدينة الرويس الصناعية، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تصدير أيٍّ من هذه المواد الكيماوية من الدولة.

وأعلنت «أدنوك» خلال «أديبك»، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «كوميرا المالية القابضة»، لتسريع حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين المحليين المتعاقدين مع «أدنوك» على التمويل.

وسيتم من خلال هذا التعاون، إطلاق برنامج يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين من الوصول إلى رأس المال العامل بشكل أكثر كفاءة، وتنفيذ طلبات الشراء من «أدنوك» بشكل أسرع.

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»: «توفر الشراكة بين «أدنوك» و«كوميرا المالية القابضة»، أفضل حلول التمويل التي ستمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق أقصى استفادة من رأس المال العامل، عبر الحصول على تمويل فوري، بضمان أوامر الشراء».

وقال أختر سعيد هاشمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كوميرا المالية: «تمثل شراكتنا مع «أدنوك» نقلة نوعية في طريقة تمويل سلاسل الإمداد في المنطقة».

وأعلنت «إن إم دي سي إنيرجي» توقيع عدد من الاتفاقيات البارزة لاستكشاف فرص الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والدولية، حيث وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة «بيكر هيوز» لاستكشاف آفاق التعاون.

ووضعت شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، وشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة»، إطار تعاون استراتيجي غير حصري في مجال الطاقة البحرية والقطاعات ذات الصلة.

كما وقعت «إن إم دي سي إنيرجي» مذكرة تفاهم مع شركة «إنيرجي ماسترز إنتربرايزز» الإماراتية، للتعاون في مجالات المضخات الغاطسة الكهربائية، والقطاعات المرتبطة بها.

كما وقّعت شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، مذكرة تفاهم مع شركة «إنجنيرز إنديا»، للتعاون في تقديم العروض المشتركة، وفي حال الفوز بالمناقصات، سيتم توسيع نطاق التعاون، ليشمل تنفيذ المشاريع البرية في السعودية، ضمن قطاعات تشمل معالجة النفط والغاز، والمصافي، والبتروكيماويات، وخطوط الأنابيب، ومحطات التخزين، ومشاريع التحول في قطاع الطاقة.