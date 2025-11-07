اختتام «أديبك 2025» محققاً صفقات بـ 170 مليار درهم

وأسهم «أديبك» في دعم اقتصاد أبوظبي، حيث حقق عوائد تُقدّر بنحو 400 مليون دولار، خصوصاً في قطاعات الضيافة والسياحة والنقل. وشاركت 54 من أكبر شركات الطاقة الرائدة في العالم.
بما في ذلك أدنوك، وأرامكو، وإكسون موبيل، وسي إن بي سي، وأوكسي، وشل، وبي بي، وشيفرون، وإن إن بي سي، وبتروناس، وتوتال إنيرجيز، بالإضافة إلى الشركات المستقلة الناشئة، ورواد التكنولوجيا الذين أسهموا في فتح آفاق تقدم جديدة لـ «أديبك 2025».
اتفاقيات
وتقوم «تعزيز»، بموجب الاتفاقيتين، بتوريد أكثر من 350 ألف طن سنوياً من «ثنائي كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل» إلى «سانمار».
وسيتم إنتاج المواد ضمن «منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية» بمدينة الرويس الصناعية، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تصدير أيٍّ من هذه المواد الكيماوية من الدولة.
وسيتم من خلال هذا التعاون، إطلاق برنامج يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين من الوصول إلى رأس المال العامل بشكل أكثر كفاءة، وتنفيذ طلبات الشراء من «أدنوك» بشكل أسرع.
وقال أختر سعيد هاشمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كوميرا المالية: «تمثل شراكتنا مع «أدنوك» نقلة نوعية في طريقة تمويل سلاسل الإمداد في المنطقة».
وأعلنت «إن إم دي سي إنيرجي» توقيع عدد من الاتفاقيات البارزة لاستكشاف فرص الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والدولية، حيث وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة «بيكر هيوز» لاستكشاف آفاق التعاون.
ووضعت شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، وشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة»، إطار تعاون استراتيجي غير حصري في مجال الطاقة البحرية والقطاعات ذات الصلة.
كما وقعت «إن إم دي سي إنيرجي» مذكرة تفاهم مع شركة «إنيرجي ماسترز إنتربرايزز» الإماراتية، للتعاون في مجالات المضخات الغاطسة الكهربائية، والقطاعات المرتبطة بها.