أبوظبي تستثمر 20 مليار استرليني في المملكة المتحدة





تجاوزت أبوظبي التزامها الاستثماري في المملكة المتحدة البالغ 10 مليارات جنيه استرليني، حيث ضخت أكثر من ضعف هذا المبلغ في الأصول البريطانية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب «بلومبرج»، وكان التعهد الأصلي جزءاً من «شراكة الاستثمار السيادي» الموقعة عام 2021، بقيادة «مبادلة للاستثمار» ومكتب الاستثمار في المملكة المتحدة، وقال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم كشف أسمائهم لأنهم يناقشون معلومات غير علنية، إن أبوظبي تجاوزت المستهدف.

يأتي الإنفاق الذي تجاوز 20 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الأربع الماضية عقب مساعٍ حثيثة من المسؤولين البريطانيين لجذب استثمارات من الإمارات، وكان على المملكة المتحدة أن تتنافس مع الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، وفقاً للمصادر.

وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، إن البلاد تقدر جهود الإمارات لجعل شراكتهما ناجحة، كما قال أوليفر دودن، الذي كان نائباً لرئيس الوزراء في حكومة ريشي سوناك، إن علاقة المملكة المتحدة وبريطانيا تتمتع بالاتساع والعمق وطول الأمد، وشعوري هو أن المشهد يتحسن بشكل عام.

وتشمل الصفقات البارزة من الكيانات الإماراتية خطوة مشغل الاتصالات «إي آند» للاستحواذ على حصة كبيرة في مجموعة «فودافون» قبل بضع سنوات، وفي الآونة الأخيرة اشترى صندوق «مبادلة للاستثمار» حصة أقلية في شركة «نورد أنجليا» للتعليم، التي تتخذ من لندن مقراً لها، مقابل 600 مليون دولار.

وقال إدوارد أودني ليستر، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، إن العلاقة بين المملكة المتحدة والإمارات أفضل بكثير، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى كير ستارمر، مضيفاً: «نحن نسير على المسار الصحيح».