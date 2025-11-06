مدينة إكسبو دبي تضاعف مساحة المعارض 3 مرات بحلول 2027

أكد شولتو دوغلاس، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في مدينة إكسبو دبي أن ما حدث في مدينة إكسبو دبي نموذج حي لتحويل إرث الحدث العالمي إلى مدينة مستدامة نابضة بالحياة، تجمع بين السكن، والعمل والثقافة والترفيه. وأضاف دوغلاس في جناح دبي المشارك بمعرض سوق السفر العالمي في لندن، أنه مع التوسع العقاري واللوجستي المرتبط بالمطار ومركز المعارض، ستصبح المدينة خلال السنوات القليلة المقبلة مركزاً عالمياً جديداً للأعمال والسياحة والمعارض الدولية، ما يعزز مكانة دبي إحدى أكثر المدن ابتكاراً وتنوعاً في العالم.

وأوضح دوغلاس أنه انضم إلى فريق إكسبو 2020 دبي قبل افتتاح الحدث العالمي بستة أشهر فقط، وكانت مهمته المساعدة في تحقيق مبيعات تتجاوز 20 مليون تذكرة. وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وطيران الإمارات كان من أهم عوامل النجاح، إذ دعمت الجهتان المشروع ليصبح إنجازاً وطنياً بارزاً على الساحة الدولية.

وبعد اختتام فعاليات إكسبو، تقرر تحويل الموقع إلى مشروع مستدام طويل الأمد، عرف في البداية باسم District 2020، ثم أعيدت تسميته إلى Expo City Dubai استناداً إلى القيمة الكبيرة للعلامة التجارية «إكسبو». وأوضح أن الهدف لم يكن فقط إعادة استخدام المباني، بل بناء مدينة متكاملة للحياة والعمل والترفيه، تعكس طموح دبي في الاستدامة والابتكار.

وتضم «إكسبو سيتي دبي» عدداً من المعالم البارزة التي تم الحفاظ عليها بعد الحدث، مثل: جناح الرؤية الذي يكرم مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجناح تيرا، وجناح ألف، اللذين يواصلان جذب الزوار كمراكز تعليمية وتجريبية.

وأضاف أن المشروع الحالي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: أولاً تطوير العقارات السكنية والتجارية، وتحويل الأجنحة إلى مكاتب ومساحات عمل حديثة. والاحتفاظ بالوجهات والمعالم الترفيهية التي شكلت هوية إكسبو.

وأشار إلى أنه مع تقدم سير العمل على المخطط الرئيسي للمدينة يتوقع أن يصل عدد العاملين في الشركات التي تتخذ من المدينة مقراً لها إلى 40000 موظف، بينما سيكون عد القاطنين في المشاريع السكنية نحو 35000 ساكن. ويتوقع تسليم أول الوحدات السكنية في منتصف العام المقبل، وتضم المرحلة الأولى مشروعات مثل "مانغروف رزيدنسز" و"سدر رزيدنسز" و"سكاي رزدنسز" التي تضم أبراجا سكنية بالإضافة إلى مشاريع "إكسبو فالي" و الواحة التي تضم شققا فاخرة وفيلات.

وتعمل "مدينة إكسبو دبي" على تسويق العقارات للشركات والمستثمرين، حيث تم بيع أراضٍ عدة لمطورين مثل "الدار العقارية" لتشييد مشاريع سكنية وفندقية جديدة. كما يجري العمل على إطلاق عدد من الفنادق الجديدة ضمن المخطط الرئيسي، تماشياً مع توسع مركز دبي للمعارض الذي تديره الآن مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المقرر أن تتضاعف مساحة المعارض من 45 ألف متر مربع إلى 150 ألف متر مربع بحلول عام 2027، ما يجعل الموقع أكبر مركز مؤتمرات ومعارض في المنطقة. وأكد المتحدث أن هذا التوسع سيولد طلباً كبيراً على الفنادق والإقامة القصيرة، خصوصاً خلال الفعاليات الكبرى مثل جيتكس وجلفود و«أراب هيلث»، لافتاً إلى أن الفنادق العاملة حالياً مثل روف وشيفال تشهد إشغالاً مرتفعاً جداً، مع زيادة الطلب على الإيجارات القصيرة لتلبية احتياجات الزوار والمشاركين.

وأشار إلى أن مدينة إكسبو دبي تسعى لتكون وجهة متكاملة للعيش والعمل والترفيه، حيث يتم تنظيم فعاليات رياضية وثقافية بشكل دوري، كما يتضمن المخطط المستقبلي إنشاء صالة رياضية كبرى لتوسيع نشاط المدينة مركزاً للفعاليات الرياضية العالمية.