دبي من أذكى مدن العالم والأكثر أماناً رقمياً

أكد المهندس عبدالعزيز النعيمي، رئيس الأمن السيبراني في «هواوي الإمارات»، أن دبي تعد من أذكى مدن العالم وأكثرها أماناً رقمياً. وقال: «إنه في ظل التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، تبرز دولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، كأحد أبرز المراكز العالمية في الأمن السيبراني، حيث تُصنف ضمن الدول الرائدة في العالم في هذا المجال، بفضل أجندتها الطموحة للتحول الرقمي واستثماراتها الضخمة».

وأضاف في تصريحات لـ«البيان»: «تعد دولة الإمارات، ودبي، من أبرز رواد الأمن السيبراني في المنطقة، وتخطو بثبات نحو ترسيخ مكانتها كمعيار عالمي في هذا المجال. وقد أهلتها أجندتها القوية للتحول الرقمي، المدعومة باستثمارات حكومية كبيرة وأطر تنظيمية متقدمة، لتكون في طليعة الابتكار السيبراني في منطقة الشرق الأوسط».

وتابع: «مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وبرنامج الاعتماد السيبراني الوطني ساهما في إرساء حوكمة موحدة ومعايير عالية لمزودي خدمات الأمن السيبراني، ما يضمن نظاماً رقمياً موثوقاً ومرناً. وتُجسّد هذه الجهود طموح دبي كونها واحدة من أذكى المدن وأكثرها أماناً من الناحية الرقمية، من خلال بناء منظومة رقمية آمنة وموثوقة».

استثمارات

وتحدث عن استثمارات «هواوي» خلال العام الماضي والتي تجاوزت 24.6 مليار دولار في مجال الأمن السيبراني، مع إجمالي استثمارات بلغ 171.1 مليار دولار على مدار العقد الماضي. وتابع: «تلعب «هواوي» دوراً محورياً في دعم هذا الطموح من خلال التزامها بتعزيز الأمن السيبراني والمرونة الرقمية. ففي عام 2024، استثمرت الشركة 24.6 مليار دولار في البحث والتطوير، وهو ما يمثل 20.8 % من إيراداتها السنوية، مع إجمالي استثمارات بلغ 171.1 مليار دولار على مدار العقد الماضي».

وأوضح أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات خُصص للابتكار في مجال الأمن السيبراني، حيث يعمل أكثر من 3000 موظف متخصص في أبحاث وتطوير هذا المجال، كما تم تخصيص 5 % من ميزانية البحث والتطوير.

هجمات معقدة

أما فيما يخص دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، يقول النعيمي: «يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً تحولياً في استراتيجية «هواوي» للأمن السيبراني، حيث يتيح الكشف السريع عن التهديدات، والاستجابة الآلية لها، بالإضافة إلى تعزيز المرونة في مواجهة الهجمات المعقدة». وقال: «إنه مع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، تواصل «هواوي» التزامها بدعم رؤية الإمارات لمستقبل رقمي آمن. ومن خلال شراكاتها مع الحكومات، ومنظمات القطاع، والمؤسسات».