13.29 مليون زائر لدبي خلال 9 أشهر بنمو 7%

عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية كوجهة مفضلة للسياح الدوليين، مع استقبالها 13.29 مليون زائر دولي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنمو 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت فيها دبي وصول 12.4 مليون زائر، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

الغرف الفندقية

وأظهرت بيانات الدائرة أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي وصل مع نهاية سبتمبر الماضي إلى 152.04 ألف غرفة فندقية ضمن 826 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل 148.8 ألف غرفة، ضمن 815 منشأة نهاية سبتمبر 2023.

وبحسب التقرير الشهري للدائرة، استحوذت الغرف الفندقية من فئة «5 نجوم» على 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة 52.9 ألف غرفة ضمن 166 منشأة، تلتها الغرف من فئة «4 نجوم» بنسبة 29 %، مسجلة 43.8 ألف غرفة ضمن 197 منشأة، بينما استحوذت الفنادق المصنفة بين «3 نجوم» و«نجمة» على 19 % من إجمالي حجم السوق بسعة جاوزت 28.9 ألف غرفة ضمن 275 منشأة، أما الشقق الفندقية فقد وصل عددها إلى 26.3 ألف شقة ضمن 188 منشأة.

وكشف التقرير عن أن متوسط الإشغال في جميع المنشآت العاملة في دبي وصل إلى 76 %، الأمر الذي يعكس زيادة التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

ووصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى أكثر من 31.28 مليون ليلة مبيت بزيادة 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 3 % إلى 487 درهماً والعائد من الغرف المحجوزة بنسبة 4 % إلى 372 درهماً، ما يعكس استمرار دبي في تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية.

مناطق

ومن حيث المناطق، أظهرت البيانات أن أوروبا الغربية جاءت في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، مستحوذة على نسبة 19 % من إجمالي عدد الزوار خلال الفترة بين يناير وسبتمبر بما يعادل 2.56 مليون زائر، تلتها منطقة جنوب آسيا 17 % بما يعادل 2.27 مليون زائر، ثم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 2.01 مليون زائر بحصة 15 % من إجمالي عدد الزوار، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 1.823 مليون بحصة 14 %. بينما استقبلت دبي من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.55 مليون سائح يشكلون 12 % من إجمالي الزوار، ثم دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا 1.3 مليون زائر بحصة 10 %، وجاء من الأمريكيتين 877 ألف زائر بحصة 7 %، ثم من أفريقيا 636 ألف زائر يشكلون 5 %، ثم أسترالاسيا 256 ألفاً بحصة 2 % من إجمالي الزوار الدوليين.