5 طائرات فريدة أبرزها صينية تزين معرض دبي للطيران

ولدت فكرة C909 من محاولة سابقة لتصنيع طائرات MD - 80 بالتعاون مع ماكدونيل دوغلاس في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتم دمج المشروع تحت مظلة COMAC التي دخلت إلى الخدمة مع خطوط تشنغدو الجوية في 2016.
وتقدم البرازيل من خلال شركة Embraer طائرتها KC - 390، وهي طائرة نقل عسكرية بمحركين نفاثين تُعرف باسم «ميلينيوم». دخلت الخدمة عام 2019 وتبنتها دول أوروبية عدة لاحقاً.
وتجمع الطائرة بين الأداء العالي والتكلفة المنخفضة نسبياً مقارنة بالمنافسين مثل Boeing C - 17. ولا يمكن الحديث عن معرض دبي للطيران دون ذكر العملاق Airbus A380 «سوبر جامبو»، الذي تمتلك الإمارات أكبر أسطول له في العالم، مع 116 طائرة متمركزة في دبي.
على الرغم من توقف إنتاج A380 عام 2021 بسبب التكاليف العالية، يظل المعرض فرصة نادرة لمشاهدة هذا الطراز الضخم في عروض جوية مذهلة، ليكون من أبرز اللحظات وأكثرها إثارة للزوار.