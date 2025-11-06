5 طائرات فريدة أبرزها صينية تزين معرض دبي للطيران

يستضيف معرض دبي للطيران 2025 خمس طائرات تعد من الأكثر إثارة في عالم الطيران المدني والعسكري، والتي تمثل مزيجاً فريداً من القوة، والابتكار، والقدرات التقنية المتقدمة.

تشارك لأول مرة في معرض دبي، الطائرة C909 من شركة كوماك الصينية، التي تمثل أول مشروع صيني لتطوير طائرة ركاب إقليمية بشكل مستقل.

ولدت فكرة C909 من محاولة سابقة لتصنيع طائرات MD - 80 بالتعاون مع ماكدونيل دوغلاس في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتم دمج المشروع تحت مظلة COMAC التي دخلت إلى الخدمة مع خطوط تشنغدو الجوية في 2016.

أما الطائرة C919، فهي أول طائرة تجارية صينية قادرة على المنافسة مع الطائرات الأكثر مبيعاً في العالم مثل إيرباص A320 وبوينغ 737. وعلى الصعيد العسكري، يبرز الظهور الثالث للمقاتلة JF-17 «صاعقة»، وهي الطائرة التي طورتها كل من شركة تشنغدو للطائرات ومجمع باكستان للطيران.

وتعد JF - 17 بديلاً منخفض التكلفة للطائرات مثل F - 16، حيث يبلغ سعرها حوالي 25 مليون دولار للطائرة الواحدة. يمثل المعرض فرصة نادرة لمشاهدة إحدى أولى المقاتلات المطورة خارج الكتلة الغربية أو روسيا.

وتقدم البرازيل من خلال شركة Embraer طائرتها KC - 390، وهي طائرة نقل عسكرية بمحركين نفاثين تُعرف باسم «ميلينيوم». دخلت الخدمة عام 2019 وتبنتها دول أوروبية عدة لاحقاً.

وتجمع الطائرة بين الأداء العالي والتكلفة المنخفضة نسبياً مقارنة بالمنافسين مثل Boeing C - 17. ولا يمكن الحديث عن معرض دبي للطيران دون ذكر العملاق Airbus A380 «سوبر جامبو»، الذي تمتلك الإمارات أكبر أسطول له في العالم، مع 116 طائرة متمركزة في دبي.

على الرغم من توقف إنتاج A380 عام 2021 بسبب التكاليف العالية، يظل المعرض فرصة نادرة لمشاهدة هذا الطراز الضخم في عروض جوية مذهلة، ليكون من أبرز اللحظات وأكثرها إثارة للزوار.