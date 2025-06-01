تيم كلارك ينتقد «قلق» مصنعي الطائرات من الإمدادات

عبّر تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، الأحد، عن خيبة أمله إزاء المشكلات المزمنة المرتبطة بإمدادات قطاع الطيران، وحث شركات صناعة الطائرات على تحمل مسؤولية تأخر التوريد.

ولدى شركتي بوينغ وإيرباص الرائدتين في تصنيع الطائرات، تأخيرات تمتد لشهور وسنوات في تسليم الطائرات الجديدة، ما يحبط شركات الطيران التي ترغب في تحديث أسطولها إلى طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وإطلاق خدمات جديدة.

وقال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، في مؤتمر صحافي، على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) «سئمت من رؤية القلق بشأن سلسلة التوريد: أنتم (الشركات المصنعة) سلسلة التوريد».

وطلبت طيران الإمارات شراء 205 طائرات من طراز بوينغ 777 إكس، والتي لم تحصل بعد على تصريح من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية. ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم طائرات 777 إكس في عام 2026، أي بعد ست سنوات من الموعد المحدد.

وقال كلارك في اجتماع إياتا، إنه يرى «بصيصاً من الأمل» بشأن تصريح الحصول على الطائرات الجديدة، وأن بوينغ تبدي تفاؤلاً حذراً بشأن تعافيها، خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع الشركة.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي، إن إيرباص تحذر شركات الطيران من أنها ستنتظر ثلاث سنوات أخرى من التأخير في التسليم، للعمل على حل المشاكل المتراكمة في سلسلة التوريد.

وذكر كلارك أن طيران الإمارات لم تشهد حتى الآن تحولاً في أنماط الطلب، نتيجة لخطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة، والمتعلقة بالرسوم الجمركية.