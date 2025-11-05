جامعة ستافنجر النرويجية تفوز بجائزة الصحةبقطاع الطاقة

فازت جامعة ستافنجر النرويجية بجائزة الصحة للطاقة البشرية البالغة قيمتها مليون دولار، والأولى من نوعها على مستوى قطاع الطاقة، تقديراً لجهودها في توفير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للعاملين في قطاع الطاقة حول العالم.

وسلم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، ومجموعة شركاتها جامعة ستافنجر الجائزة خلال حفل رسمي ضمن (أديبك)، كما كرم شركتي (هندوستان بتروليوم كوربوريشن ) الهندية.

ومجموعة (إن إم دي سي) الإماراتية، بمنحهما جوائز تقديراً لجهودهما في النهوض بمستويات الصحة وجودة الحياة في أماكن العمل. والجائزة أطلقتها شركة ريسبونس بلس القابضة، وشركة برجيل القابضة.

وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة: «إن التأثير وتنوعه الذي تعكسه مبادرات الفائزين بجائزة الصحة والعافية للطاقة البشرية إنجاز استثنائي».

وأكد الدكتور أنور سلام المستشار الطبي لمجموعة برجيل لـ(البيان) أن نحو 40% من العاملين بنظام المناوبات في المواقع البرية والبحرية بقطاع الطاقة يتعرضون لأمراض نفسية أثناء أداء مهامهم، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 4% و9%. وأوضح أن الجائزة استقطبت 100 طلب مشاركة عالمياً.