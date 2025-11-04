دبي تؤكد ريادتها السياحية في سوق السفر العالمي بلندن

شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في سوق السفر العالمي بلندن، إحدى أهم الفعاليات في قطاع السياحة والضيافة، بمشاركة 70 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ما يعكس تزايد الاهتمام العالمي بدبي كونها مركزاً سياحياً واقتصادياً رائداً.

وأكد شهاب عبدالله شايان، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ – قسم العمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن مشاركة دبي في المعرض تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز حضور الإمارة على الساحة الدولية وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للسياحة والابتكار.

وأضاف شهاب شايان: في هذا العام لدينا نحو 70 شريكاً من دبي يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، بينما كان العدد العام الماضي حوالي 62 شريكاً، ما يظهر وجود طلب قوي وحماس متزايد، حيث تتأكد أهمية هذا الحدث، ليس فقط كونها فعالية بحد ذاتها، بل أيضاً على مستوى المنطقة ككل.

وأشار إلى أنه من الأرقام اللافتة أن معدل الإشغال الفندقي بلغ في هذا العام حوالي 78% كمعدل وسطي من يناير إلى أغسطس، وهو رقم قوي جداً مقارنة مع 2024، حيث بلغ المعدل 76%، أي بزيادة قدرها 2%، ومع ذلك فإن البقاء حول هذه النسبة على مستوى الإشغال يعتبر أداءً ممتازاً على الصعيد العالمي.

وأوضح أن دبي عملت خلال السنوات القليلة الماضية على تنويع جهودها وأسواقها، فنحن اليوم حاضرون في أكثر من 80 سوقاً عالمياً، وهذا يعكس نجاح دبي سياحياً، خصوصاً بعد مرحلة جائحة «كوفيد»، حيث ركزنا على أن نكون حاضرين ليس فقط في الأسواق التقليدية مثل الخليج والمملكة المتحدة وروسيا، بل أيضاً في أسواق جديدة وواعدة نستثمر فيها اليوم لنحصد نتائجها بعد بضع سنوات.

وأضاف: إلى جانب ذلك، لدينا شراكات واسعة في هذه الأسواق الـ80، إذ يبلغ عددها الإجمالي نحو 3000 شراكة، كما تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان دبي تجاوز 4 ملايين نسمة، وهو ما يعكس حجم التطور والنمو الذي تشهده المدينة.

وأوضح أن دبي شهدت أداءً سياحياً متميزاً خلال 2024، حيث استقبلت نحو 18.72 مليون زائر بزيادة بلغت 9% عن العام السابق، وبلغ معدل الإشغال الفندقي 78%، ما يؤكد قوة القطاع السياحي في الإمارة ومكانتها وجهة مفضلة للسفر والعمل والعيش.

وأشار إلى أن دبي تواصل تنفيذ استراتيجية D33 التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ موقعها بين أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة، مع التركيز على جذب الزوار الجدد وتعزيز معدلات الزيارة المتكررة.

وأضاف أن الإمارة أصبحت وجهة سياحية متكاملة على مدى العام بفضل فعالياتها الكبرى، مثل مهرجان دبي للتسوق وتحدي دبي للياقة ومفاجآت صيف دبي، إلى جانب مبادرات الاستدامة، مثل مبادرة «دبي يمكن» وبرنامج الضيافة المستدامة الذي يضم أكثر من 150 فندقاً.

وتابع أن دبي تواصل أيضاً تطوير مشهدها الغذائي بعد انضمامها إلى دليل ميشلان وامتلاكها أول مطعم هندي في العالم حاصل على ثلاث نجوم، ما يعزز مكانتها وجهة عالمية لفنون الطهو والتجارب المميزة.

وأكد شايان أن دبي تستثمر بقوة في الابتكار والتحول الرقمي، وتستعد لعصر الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة والسفر، مع الحفاظ على مكانتها إحدى أكثر المدن أماناً واستدامة وجاذبية في العالم، مشيراً إلى أن هذا النجاح نابع من التكامل بين القطاعين العام والخاص والدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً للتنمية السياحية المستدامة.

وخلال مشاركتها في المعرض أكدت دبي أنها أصبحت وجهة سياحية نابضة بالحياة على مدى العام، بفضل تنوع جدول فعالياتها الذي يشمل تحدي دبي للياقة ومهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي، وغيرها من المبادرات التي جعلت من المدينة مركزاً دائماً للترفيه والثقافة والرياضة. كما تم تسليط الضوء على مبادرات الاستدامة مثل «دبي يمكن» ومشروع الشعاب المرجانية الصناعية، إضافة إلى برنامج الضيافة المستدامة الذي يضم أكثر من 150 فندقاً يلتزم بمعايير الاستدامة البيئية.

ويعد نجاح دبي في تحقيق معدلات عالية من الزوار المتكررين – بلغت نحو 25% سنوياً – يعكس مستوى الثقة والرضا الكبيرين لدى السياح، بفضل جودة الخدمات، وأمان المدينة، وروح الضيافة التي تميزها. وبذلك تواصل دبي ترسيخ موقعها كإحدى أهم الوجهات السياحية وأكثرها استدامة وابتكاراً على مستوى العالم.