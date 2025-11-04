كيف تتداول بأمان في الإمارات؟

قدمت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة من الإرشادات التوعوية للمستثمرين كي يتداولوا بأمان في الإمارات.

وحثت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" على عدم استخدام تطبيقات التداول التابعة لشركات غير مرخصة لأنه يعرّض للمساءلة القانونية بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال في الدولة.

كما دعت الهيئة إلى التحقق دائماً من الترخيص واستخدم المنصات الرسمية فقط، ونصحت بالإبلاغ فوراً عن التطبيقات المشبوهة.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تعلم كيفية الحماية من المساءلة القانونية ومعرفة علامات الخطر وتشمل ما يلي:

- التطبيق/ الشركةغير مدرجة في الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع أو جهات تنظيمية دولية مماثلة.

- ضمانات بأرباح عالية دون ذكر أي مخاطر.

- عدم وجود اسم للشركة أو العنوان أو طرق التواصل.

- التطبيق يعمل خارج دولة الإمارات دون ترخيص أو تسجيل من الجهات المعنية خارج الدولة.

-طلبات لتحويل الأموال عبر حسابات شخصية فردية بدلاً من حسابات الشركات.