85% دقة التقييم العقاري في دبي باستخدام الذكاء الاصطناعي

يسهم الذكاء الاصطناعي اليوم في إحداث تحول نوعي في سوق دبي العقارية عبر تحسين دقة التقييمات العقارية باستخدام نماذج تعلم الآلة، وتحليل البيانات الضخمة حول خصائص العقارات واتجاهات السوق وبيانات المبيعات السابقة، وذلك بحسب تقرير «15 حالة تطبيقية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي» الصادر عن مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التابع لـ مؤسسة دبي للمستقبل، الذي أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تعزيز دقة التقييم العقاري في دبي بنسبة تصل إلى 85%، وتحديد المناطق الواعدة للاستثمار وزيادة العوائد بنسبة 20%، فضلاً عن تحسين إدارة العقارات وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 25% عبر حلول ذكية لإدارة الطاقة والصيانة والتواصل مع المستأجرين.

تقنيات

وأشار التقرير إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مدينة المستقبل من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير وإدارة قطاعها العقاري، بما يعزز كفاءته ويضمن استدامة نموه،

وذكر التقرير أن تنظيم القطاع العقاري يعد من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات حول العالم، نظراً لصعوبة تقييم العقارات بدقة في ظل التقلبات الاقتصادية، وصعوبة تدقيق المعاملات العقارية، وانتشار البيانات غير الموثوقة. وتشير تقارير عالمية إلى أن بعض الأسواق العقارية شهدت انخفاضاً في قيمة الصفقات بنسبة 52% بين عامي 2022 و2023، ما يبرز أهمية الحلول الرقمية الذكية في هذا القطاع الحيوي.

نمو

وبيّن التقرير أن في دبي، التي تعد السوق العقارية فيها جزءاً محورياً من نسيجها الاقتصادي، سجلت الإمارة نمواً بنسبة 30% في عدد معاملات بيع العقارات خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بإجمالي 43.075 معاملة بلغت قيمتها 122.9 مليار درهم. كما توفر منصة «دبي رست» تجربة رقمية متكاملة لإتمام المعاملات العقارية دون تدخل بشري يذكر، بما يجسد رؤية دبي في تقديم خدمات ذاتية متطورة.

سياسات داعمة

وأشار التقرير إلى أن حكومة دبي تواصل تعزيز بيئة الاستثمار العقاري من خلال سياسات داعمة، مثل منح التأشيرة الذهبية وتوسيع نطاق التملك الحر للأجانب، ما يسهم في ترسيخ جاذبية الإمارة وجهة عالمية للاستثمار طويل الأجل، مبيناً أن الأنظمة التنبؤية الذكية تتيح استشراف اتجاهات السوق المستقبلية وإطلاق إنذارات مبكرة عن التحديات أو الفرص المحتملة، ما يساعد المستثمرين والمطورين على اتخاذ قرارات مدروسة واستباق المخاطر. كما يتيح الذكاء الاصطناعي أيضاً رصد الأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال أو مخالفة القوانين العقارية من خلال تحليل الأنماط والبيانات المتكررة، ما يعزز الشفافية والثقة في السوق.

ولفت التقرير إلى أن دبي ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عقارية أكثر كفاءة وابتكاراً، توظف الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في تصميم مستقبل العقار واستدامة النمو الاقتصادي للإمارة.