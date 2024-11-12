ازدهار التوظيف بقطاعات استراتيجية في الإمارات

تواصل الإمارات إثبات قدرتها على مواجهة التحديات وتجاوز التوقعات الاقتصادية، ما جعلها الدولة الأبرز في قطاع التوظيف على مستوى ثلاث قارات، إذ إنها الدولة الوحيدة التي سجلت ازدهاراً ونمواً في التوظيف بقطاعات استراتيجية بنسبة وصلت إلى 18.2 %، وعلى مدار 6 سنوات.

ولا يزال سوق التوظيف الإماراتي يسجل مستويات نمو استثنائية، في العديد من القطاعات الاستراتيجية منذ مطلع العام الجاري، وفي مقدمها العقارات وخدمات تأجير المعدات والتكنولوجيا والإعلام والبناء.

وفي حين تراجعت معدلات الوظائف الشاغرة ضمن الوظائف الهجينة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.3 %، كانت الإمارات الاستثناء الوحيد، بارتفاع قدره 12.5 % في الوظائف الشاغرة ضمن هذه الفئة، ما يعكس ديناميكية سوق العمل وقدرته على التكيف مع التغيرات العالمية.

وكشفت بيانات الخريطة الاقتصادية التابعة لـ «لينكدإن»، أن الإمارات شهدت خلال سبتمبر الماضي زيادة ملحوظة في التوظيف في قطاعات استراتيجية معينة، مقارنة مع نتائج العام الماضي.

وشهد قطاع العقارات وخدمات تأجير المعدات في الإمارات نمواً سنوياً مطرداً في التوظيف، وذلك بنسبة 14.4 %، يليه مباشرة قطاع التكنولوجيا والمعلومات والإعلام، بنسبة 12.4 %، وقطاع البناء بنسبة 10.8 %.

وفي الوقت الذي سجلت فيه منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا انخفاضاً في التوظيف على أساس سنوي بنسبة 10.6 %، شهدت الإمارات خلال الفترة ما بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2024، ارتفاعاً في التوظيف بنسبة 18.2 %، مقارنة مع منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي شهدت تراجعاً بنسبة 10.3 % خلال الفترة نفسها.

من ناحية أخرى، كانت الإمارات الدولة الوحيدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي شهدت ارتفاعاً في الوظائف الشاغرة، ضمن الوظائف الهجينة بنسبة 12.5 %، مخالفة بذلك الاتجاه السائد في دول المنطقة الأخرى، التي سجلت انخفاضاً بنسبة 11.3 % على أساس سنوي.

وفي المقابل، سجلت الإمارات انخفاضاً سنوياً بنسبة 19.6 % في حصة طلبات الوظائف الهجينة، ما يشير إلى وجود تفاوت بين طلبات الوظائف الهجينة والوظائف الهجينة الشاغرة.