عارف أميري: 1000 كيان للأعمال العائلية بـ«دبي المالي العالمي»

أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها أحد أبرز المراكز العالمية لإدارة الثروات العائلية، بفضل بيئتها التشريعية المتقدمة، وبنيتها التحتية المتكاملة.

ورؤيتها الطموحة التي تضع العائلة وريادة الأعمال في صميم التنمية الاقتصادية المستدامة. وكشف عن أن أكثر من 1000 كيان للأعمال العائلية تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها.

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية Global Families Network 2025 التي نظمها بنك ستاندرد تشارترد أخيراً في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة ونخبة من قادة المال والأعمال والعائلات الثرية من مختلف أنحاء العالم.

وقال أميري إن قصة دبي هي رحلة بدأت من رمال العزم والإصرار إلى أفق النجاح، قائمة على الرؤية والثقة والشراكة، مشيراً إلى أن المدينة أصبحت اليوم منظومة عالمية مزدهرة تزدهر فيها العائلات وتنمو الأجيال ويبنى فيها الإرث الاستثماري للمستقبل.

وأوضح أن مركز دبي المالي العالمي بات البيت الطبيعي للعائلات الثرية حول العالم، بفضل ما يوفره من أطر قانونية مرنة، ونظام قضائي قائم على القانون الإنجليزي، ومركز الثروات العائلية، وهو الأول من نوعه عالمياً، الذي يقدم خدمات التعليم والاستشارات وبناء شبكات التواصل للعائلات الثرية.

وكشف أميري خلال كلمته عن مجموعة من المؤشرات اللافتة:

- 120 عائلة رائدة تدير ما قيمته 1.2 تريليون دولار من الأصول على مستوى العالم.

- الإمارات تتصدر العالم في جذب الثروات لعام 2025، حيث من المتوقع انتقال 9800 مليونير إلى الدولة هذا العام، حاملين معهم 63 مليار دولار من الثروة.

وأضاف أن دبي باتت مركزاً استراتيجياً يصل بين الشرق والغرب، وتوفر للمستثمرين والعائلات إمكانية الوصول إلى 77 سوقاً تمتد عبر آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 11.2 تريليون دولار، فضلاً عن ربطها بأكثر من 200 وجهة عالمية.

وأشار أميري إلى أن أجندة دبي الاقتصادية (D33) تعكس الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والابتكار، مؤكداً أن دبي لا تكتفي بإدارة الثروة، بل تعمل على صون القيم وبناء الغايات، لضمان انتقال الإرث الاستثماري للأجيال القادمة.

وختم قائلاً: قصة دبي هي قصة الجميع. نحن لا نبني اقتصاداً مزدهراً فحسب، بل نؤسس لإرث عالمي للأجيال القادمة، والجميع مرحّب به ليكون جزءاً من هذا المستقبل.

منتدى

واستضاف المصرف العالمي الخاص من ستاندرد تشارترد أكثر من 200 عميل وضيف دولي في النسخة الثانية من منتدى الشبكة العالمية للمكاتب العائلية، بدبي. وقد جمع المنتدى أكثر من 90 عائلة من أصحاب الثروات الفائقة من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتضمّنت الفعالية، التي امتدت على مدى يومين، جلسات حوارية استمع خلالها الحضور إلى مجموعة من أبرز المتحدثين العالميين، من بينهم جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، الذي شارك في جلسة حوارية مع بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد، بعنوان «تعزيز المرونة في مواجهة التقلبات». كما ألقى عبدالله بن طوق، وعارف أميري كلمتين رئيستين خلال المؤتمر والعشاء الترحيبي على التوالي.

وشهد المنتدى كذلك مشاركة نخبة من المتحدثين المرموقين، من بينهم هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية والدكتورة ماري آن تساو، رئيسة مؤسسة تساو في سنغافورة.

وسابرينا فونغ، المدير العام لمجموعة فونغ ريتيلينغ؛ ومنى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة مديرة قطاع التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق ومؤسسة «ميم»؛ ومحمد الغرافي، المؤسس والرئيس لمجموعة «سينديكيت القابضة».

وكأحد أربعة مراكز دولية لإدارة الثروات ضمن شبكة المصرف الخاص العالمي في ستاندرد تشارترد – إلى جانب سنغافورة وهونغ كونغ وجيرسي – تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في كيفية خدمة المصرف لعملائه.