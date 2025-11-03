«طيران الإمارات» تتيح 700 عرض مع «ماي إيميريتس باس» خلال الشتاء في دبي

أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق عروض شتوية حصرية باستخدام بطاقة «ماي إيميريتس باس»، تتيح للمسافرين الاستفادة من أكثر من 700 عرض مميز في مختلف أنحاء دبي.

وتسري العروض حتى 31 مارس 2026، وتتيح للمسافرين إلى دبي أو عبرها الاستفادة من خصومات متنوعة تشمل أرقى المطاعم وتجارب التسوق الفاخرة والوجهات الترفيهية الرائدة ومراكز السبا الهادئة. حيث تمنح بطاقة «ماي إيميريتس باس» المسافرين فرصة الاستمتاع بتجارب متنوعة في دبي.

وأصبح استخدام بطاقة «ماي إيميريتس باس» أكثر سهولة، حيث بات بإمكان عملاء طيران الإمارات إبراز بطاقة صعودهم إلى الطائرة، ورقية أم رقمية، وإثبات هوية في الأماكن المشاركة للاستفادة من المزايا الحصرية.

ويتعين على العملاء الذين أنجزوا إجراءات سفرهم عبر الإنترنت وقاموا بتنزيل بطاقة الصعود إلى الطائرة على الهاتف المتحرك إلى تطبيق طيران الإمارات أو المحفظة، التقاط صورة للشاشة، حيث ستختفي من التطبيقات بمجرد وصولهم.

عروض موسمية

وتوفر «ماي إيميريتس باس» قيمة مضافة فريدة، من خلال تقديم خصومات كبيرة على مجموعة من أبرز التجارب، بما في ذلك معرض آرتي ميوزيوم دبي وتجربة ميسي.

مهرجان دبي للتسوق

يعود مهرجان دبي للتسوق من جديد من 5 ديسمبر 2025 حتى 11 يناير 2026، ليقدم للزوار تجارب استثنائية تشمل التسوق الفاخر، والعروض الفنية العالمية، وفعاليات الترفيه العائلي، والجوائز والاحتفالات التي تعم أرجاء المدينة، وكل ذلك مع خصومات من «ماي إيميريتس باس». حيث يضمن هذا الحدث مجموعة غنية من العروض الحية، والتجارب التفاعلية، والعروض الحصرية، واللحظات الفريدة، ليحول الموسم إلى احتفال بهيج يلبي جميع الأذواق.