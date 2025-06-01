«تي إس إم سي» تدرس إنشاء مصنع رقائق بالإمارات

تدرس شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) إنشاء منشأة إنتاج متطورة للرقائق الإلكترونية في الإمارات، وهو قرار يتطلب موافقة واشنطن، لذلك قامت الشركة بمناقشة الأمر مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لبلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأجرت شركة تصنيع أشباه الموصلات مناقشات مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ومسؤولين من شركة MGX، وهي شركة استثمارية إماراتية. وتعد هذه المناقشات استمراراً لمحادثات بدأت خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ثم توقفت مع نهاية ولايته.

وقالت «بلومبرغ»: إن إنشاء منشأة في الإمارات سيُمثل مرحلةً جديدةً وهامةً في توسع شركة «تي.إس.إم.سي» خارجياً. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد ذكرت العام الماضي أن شركة «تي.إس.إم.سي» أجرت محادثات حول منشأة في الإمارات في ظل إدارة بايدن.