تخفيض الديزل 7 فلوس وتثبيت أسعار البنزين في يونيو

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تثبيت أسعار البنزين خلال شهر يونيو بنفس أسعار مايو، بينما قررت تخفيض الديزل للشهر الثاني على التوالي وبمقدار 7 فلوس لكل لتر. وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم.

واستقر سعر لتر البنزين السوبر «98» عند 2.58 درهم، كما تم تثبيت لتر البنزين خصوصي «95» عند 2.47 درهم، ولتر بنزين «إي بلس» «91» عند 2.39 درهم في يونيو، بينما انخفض سعر لتر الديزل من 2.52 درهم في مايو إلى 2.45 درهم في يونيو.

ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود عند معدلات منخفضة، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهر يناير وعند الحدود السعرية نفسها لشهر ديسمبر 2024.

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر خلال شهر مايو 2025 مقارنة بأسعار أبريل، كما قررت زيادة طفيفة بمقدار فلس واحد في البنزين خلال مايو.

وأقرت اللجنة تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر أبريل 2025 للشهر الثاني على التوالي وبمقدار يتراوح بين 15 و16 فلساً في البنزين، بينما نزل الديزل بمقدار 14 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار مارس الذي كان هو الآخر شهد خفضاً بما يصل إلى فلسين للبنزين، بينما نزل الديزل بمقدار 5 فلوس مقارنة بأسعار فبراير.