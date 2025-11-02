«أديبك» يعزز قيادة الإمارات للجهود الدولية في التحول للطاقة المستدامة

ينطلق غداً معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025» بمشاركة أكثر من 1800 متحدث و2250 شركة عارضة، و54 شركة وطنية ودولية للطاقة، وسط توقعات بإبرام صفقات تتجاوز 10 مليارات دولار، وحضور نحو 205 آلاف زائر متوقع من 160 دولة من مختلف دول العالم.

وأكد خبراء في قطاع الطاقة أن الإمارات تقود الجهود الدولية في التحول إلى الطاقة المستدامة، وأشاروا إلى أن تنظيم «أديبك» على مدار أكثر من 40 عاماً يعكس الدور المهم لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للتعاون التجاري، وصياغة مستقبل قطاع الطاقة.

وتجمع نسخة هذا العام من «أديبك» إلى جانب كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، 16500 مندوب ومبعوث يشكلون قائمة متميزة من المتحدثين تضم مسؤولين حكوميين، وقيادات عالمية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار يناقشون في 380 جلسة متخصصة يناقشون خلالها العديد من القضايا المهمة تحت شعار: «طاقة ذكية لتقدم متسارع».

ويتضمن «أديبك» 3 محاور رئيسة، الأول مؤتمر أديبك الاستراتيجي والثاني المؤتمر التقني، والمحور الثالث يتعلق بجلسات الابتكار.

مناقشات مهمة

ويقدم «أديبك» رؤى واضحة بهدف التوصل إلى نتائج مهمة بسرعة وعلى نطاق واسع. وتجمع المناقشات العديد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وصانعي السياسات، من خلال 10 محاور واضحة هي: الاستراتيجية العالمية للطاقة، والتمويل والاستثمار، والشحن والخدمات اللوجستية، والهيدروجين، مواجهة الانبعاثات الكربونية.

وتم إضافة 5 محاور حديثة هذا العام وهي: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنوع والقيادة والتطوير والغاز المسال والغاز الطبيعي، والاقتصادات الناشئة، والصناعات التحويلية، والكيماويات.

ويتضمن المؤتمر التقني مؤتمر «جمعية مهندسي البترول»، ومؤتمر التكرير، والمعالجة، والتسويق والكيماويات، بينما تتضمن جلسات الابتكار 4 مناطق هي الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، الكيماويات وحلول خفض الكربون، ومنطقة النقل البحري واللوجستيات.

وخصصت الجهة المنظمة منطقة الذكاء الاصطناعي، بهدف مناقشة التكامل بين قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي، واستعراض دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين أنظمة الطاقة. ويشهد «أديبك» الإعلان عن معرض الكيماويات والحلول منخفضة الكربون الجديد. ويضم عدداً من الشركات الواعدة والمبتكرة في مجالات الهيدروجين، والأمونيا، والميثانول، والتقاط الكربون، والصناعات الكيماوية، والطاقة النظيفة.

حدث استثنائي

ورأى الدكتور علي العامري، الخبير في قطاع الطاقة ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الشموخ» لخدمات النفط، أن «أديبك» يعتبر حدثاً استثنائياً تترقبه دوائر صنع القرار والشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة وخبراء الاقتصاد في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الإمارات تستضيف الحدث منذ أكثر من 40 عاماً، وأصبح الحدث الأبرز والاهم عالمياً في مجال الطاقة، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارات الدولية في قطاع الطاقة.

وقال لـ«البيان»: شهد العام الماضي مشاركة أكثر من 200 ألف زائر من 160 دولة أسهموا في إنجاح الفعاليات، كما شهدنا توقيع صفقات تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الحضور في «أديبك 2025» سوف يتجاوز العام الماضي. وأضاف أن الدورة الجديدة تجمع أهم المسؤولين والمعنيين بقطاع الطاقة العالمي لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي، والتمويل في تسريع عملية تحول الطاقة.

وأكد المهندس علي راشد الجروان الشامسي، الخبير في قطاع الطاقة والرئيس التنفيذي السابق لشركة «دراجون أويل» أن «أديبك 2025» يرسخ مكانة الإمارات ملتقى رئيسياً يجمع قيادات وقطاعات الطاقة والاستثمار والريادة التكنولوجية من كافة أنحاء العالم.

وأضاف أن الإمارات تقود الجهود الدولية في التحول إلى الطاقة المستدامة، وأشار إلى أن تنظيم «أديبك» على مدار أكثر من 40 عاماً يعكس الدور المهم لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للتعاون، وصياغة مستقبل قطاع الطاقة. وأكد الجروان أن الإمارات من الدول السابقة في المجتمع الدولي لاستخدام الطاقة النظيفة وهي طاقة المستقبل.

قيادات دولية

وأكد وليد شتا رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «شنايدر إلكتريك» أن «أديبك» يعتبر أكبر الأحداث العالمية في مجال الطاقة، ويجمع على أرض الإمارات قيادات دولية من مختلف القطاعات لمناقشة موضوعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

وأوضح أن الإمارات لديها منظومة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات والتوجهات، تعزز التحول إلى الطاقة المستدامة في كافة القطاعات، مشيراً إلى التزام الشركة بتوفير أذكى وأحدث تقنيات إدارة وكفاءة الطاقة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط التي تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق أمن الطاقة العالمي.

وأضاف أن «أديبك» منصة عالمية متخصصة ومحطة مهمة لتجديد التزام «شنايدر إلكتريك» بشراكات فاعلة ينعكس أثرها الإيجابي على الجميع. وأشار إلى أن مشاركة الشركة الدورية في الحدث العالمي كشركة متخصصة في تكنولوجيا الطاقة.



