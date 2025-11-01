دبي على قائمة «وجهات الأحلام» للسياح البريطانيين

صنفت دبي ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أحلام في العالم للمسافرين القادمين من المملكة المتحدة، وفقاً لبحث جديد أجرته شركة «ترافل باج» المختصة في السفر، مع استعداد السياح البريطانيين لإنفاق ما يعادل 20,430 درهماً للشخص الواحد على إجازتهم المثالية، بحسب موقع «كونكتينج ترافل».

واشتملت قائمة «الوجهات المثالية» على دبي وجزر المالديف، ونيويورك، وكيوتو وحاجز المرجان العظيم، إذا لم يكن المال عائقاً. وشملت الوجهات الأخرى التي شملها استطلاع «ترافل باج» جزر سيشل، وتايلاند، وموريشيوس، وسانت لوسيا، ومنتزه بانف الوطني في كندا.

وسلطت «ترافل باج» الضوء على جاذبية دبي على مدار العام للمسافرين البريطانيين، مشيرة إلى مزيجها الفريد من المعالم الداخلية والخارجية، ليلاً ونهاراً، ومن الشواطئ والمغامرات الصحراوية إلى أطول مبنى في العالم، برج خليفة، وأرقى خيارات تناول الطعام.

وفي وقت سابق من العام، كانت الشركة قد صنفت الإمارات كأكثر دولة آمنة في العالم للاستكشاف بعد حلول الظلام، حيث احتلت 5 مدن إماراتية، بما في ذلك دبي، مراتب ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً.

وكشفت الدراسة أيضاً أن المسافرين من المملكة المتحدة على استعداد لإنفاق ما متوسطه 4,612 دولاراً (16,940 درهماً) للشخص الواحد على إجازة أحلامهم، ويشمل ذلك تكاليف الطيران والإقامة والطعام والأنشطة.

وأقر ما يقرب من نصف المشاركين (49 %) بأنهم سيتجاوزون ميزانيتهم المحددة من أجل الرحلة المثالية، حيث يتطلع ثلثاهم (64 %) إلى ترقية رحلات الطيران والإقامة الفندقية.

وكشف الاستطلاع أن «جيل طفرة المواليد» يمتلكون أكبر ميزانيات سفر بمتوسط 5,563 دولاراً (20,430 درهماً)، بينما ينفق جيل «إكس» الأقل بمتوسط 3,919 دولاراً (14,370 درهماً). ويعتبر مسافرو «الجيل زد» الأكثر احتمالاً للتبذير، حيث قال 57 % منهم إنهم سيتجاوزون ميزانياتهم المحددة.

ووفقاً لناتالي واتسون، مديرة العلامة التجارية والتسويق في «ترافل باج»، يتجه المسافرون البريطانيون نحو الرفاهية القائمة على القيمة.