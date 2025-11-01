انخفاض أسعار البنزين والديزل الشهر الجاري

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل في شهر نوفمبر بين 14 و15 فلساً في البنزين، وبنسبة نزول 5.6% مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2025، بينما تراجع الديزل 4 فلوس لكل لتر. يأتي قرار اللجنة بتخفيض الأسعار في نوفمبر للمرة الرابعة هذا العام.

حيث تم تخفيض أسعار الوقود خلال شهور مارس وأبريل وأغسطس ونوفمبر 2025. وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتراجع لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 14 فلساً من 2.77 درهم في أكتوبر إلى 2.63 درهم وبنسبة 5% في نوفمبر، كما نزل لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 15 فلساً من 2.66 درهم في أكتوبر إلى 2.51 درهم وبنسبة نزول تتجاوز 5.6% في نوفمبر.

وكذلك هبط سعر لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 14 فلساً من 2.58 درهم في أكتوبر إلى 2.44 درهم في نوفمبر وبنسبة نزول تتجاوز 5.4%، بينما نزل سعر الديزل بمقدار 4 فلوس لكل لتر من 2.71 درهم في أكتوبر إلى 2.67 درهم وبنسبة نزول تقارب 1.5% في نوفمبر 2025.