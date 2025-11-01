الإمارات تتصدر الطيران الإقليمي بـ7.86 ملايين مقعد في نوفمبر

جدولت شركات الطيران العاملة في المطارات الإماراتية نحو 7.869 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال نوفمبر الجاري بنمو 8.1%، مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضي بزيادة 588 ألف مقعد، بحسب بيانات «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن دولة الإمارات تستحوذ على نحو 21.2% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة للناقلات العاملة في منطقة الشرق الأوسط التي جدولت نحو 37 مليون مقعد على رحلاتها خلال نوفمبر الجاري بزيادة 9.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات المؤسسة الدولية، حلت السعودية في المركز الثاني على مستوى المنطقة في السعة المقعدية المجدولة بنحو 7.18 ملايين مقعد، ثم قطر بنحو 2.7 مليون مقعد، وجاءت إيران في المركز الرابع بنحو 1.1 مليون مقعد.

وتصدرت «طيران الإمارات» خطوط الطيران بالمنطقة من حيث حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في نوفمبر، ووفرت الناقلة نحو 3.27 ملايين مقعد مقارنة مع 3.07 ملايين مقعد في نوفمبر 2024 بنمو 6.3%، تليها الخطوط السعودية بنحو 2.9 مليون مقعد، ثم القطرية مع 2.6 مليون مقعد.

وبحسب البيانات جدولت فلاي دبي نحو 1.31 مليون مقعد في نوفمبر بنمو 12.6%، والاتحاد للطيران 1.3 مليون مقعد بنمو 23.8%، والعربية للطيران 895.5 ألف مقعد بنمو 18.7%.

وواصلت الناقلات الوطنية توسيع وجهاتها أمام المسافرين منذ بداية العام الجاري، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة الإمارات وجهة مفضلة للسياحة.