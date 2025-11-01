«إيتون» تختار دبي مركزاً للتصنيع المتقدم

بدأت شركة «إيتون»، المختصة في إدارة الطاقة الذكية إنشاء مركز متقدم للتصنيع والهندسة في دبي.

وسيعمل المركز على تعزيز قدرات سلسلة الإمداد للشركة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وتم تطوير المركز بالشراكة مع المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، المنطقة الحرة الرئيسية التابعة لموانئ دبي العالمية، بحسب موقع «Supply Chain Digital».

ومن المقرر افتتاح المرفق عام 2026، وسيضم مراكز للتصنيع والهندسة وتجربة العملاء والابتكار والتدريب، ما سيوفر 700 وظيفة.

ووفقاً لشركة «إيتون»، يشتمل المشروع على دمج 20 تقنية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإنتاج مكونات كهربائية وإلكترونية متقدمة للصناعات الحيوية مثل مراكز البيانات والمباني التجارية والمرافق العامة، وتوطين إنتاج المكونات الرئيسية.

وسيؤدي هذا الموقع الاستراتيجي، الذي يقع ضمن واحد من أكبر المراكز اللوجستية في العالم، إلى تقليل المهلة الزمنية وزيادة مرونة سلسلة الإمداد. وقال باولو رويز، الرئيس التنفيذي لشركة إيتون، عن توافق المشروع مع الأهداف المؤسسية والحكومية:

«إن أحدث منشآتنا التصنيعية والهندسية المتقدمة والمستدامة ستمكن «إيتون» بشكل أكبر من تلبية الطلب المتزايد على توصيل الطاقة بأمان واستدامة وكفاءة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها».

وأضاف «نحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع موانئ دبي العالمية و «جافزا» للمواءمة مع رؤية حكومة دبي لتسريع النمو الصناعي المستدام في المنطقة، ووضع الدولة في مكانة رائدة عالميًا في التصنيع والابتكار المتقدمين».

ويتوافق استثمار «إيتون» مع استراتيجية دبي D33 التي تهدف إلى تعزيز النمو الصناعي القائم على التكنولوجيا المتقدمة وتأسيس المدينة كمركز عالمي للتصنيع. ومن المتوقع أن يخلق المشروع أدواراً عالية المهارة في هندسة البحث والتصنيع المتقدم، ما يسهم في تنويع الاقتصاد بالمنطقة.