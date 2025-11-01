«إيتون» تختار دبي مركزاً للتصنيع المتقدم

ووفقاً لشركة «إيتون»، يشتمل المشروع على دمج 20 تقنية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإنتاج مكونات كهربائية وإلكترونية متقدمة للصناعات الحيوية مثل مراكز البيانات والمباني التجارية والمرافق العامة، وتوطين إنتاج المكونات الرئيسية.
«إن أحدث منشآتنا التصنيعية والهندسية المتقدمة والمستدامة ستمكن «إيتون» بشكل أكبر من تلبية الطلب المتزايد على توصيل الطاقة بأمان واستدامة وكفاءة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها».
وأضاف «نحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع موانئ دبي العالمية و «جافزا» للمواءمة مع رؤية حكومة دبي لتسريع النمو الصناعي المستدام في المنطقة، ووضع الدولة في مكانة رائدة عالميًا في التصنيع والابتكار المتقدمين».
ويتوافق استثمار «إيتون» مع استراتيجية دبي D33 التي تهدف إلى تعزيز النمو الصناعي القائم على التكنولوجيا المتقدمة وتأسيس المدينة كمركز عالمي للتصنيع. ومن المتوقع أن يخلق المشروع أدواراً عالية المهارة في هندسة البحث والتصنيع المتقدم، ما يسهم في تنويع الاقتصاد بالمنطقة.